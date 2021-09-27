Kardeş dehşeti: 2 ölü

Yazan:
Alaturka Online
-

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse’yi (41) pompalı tüfekle öldürdü.

Yayınlanma: 17:52 – 27 Eylül 2021

Kardeş dehşeti: 2 ölü

Olay, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse ile yeğeni Eyüp Köse’ye pompalı tüfekle ateş açtı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Köse ile oğlu Eyüp Köse’nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ahmet Köse de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen baba ile oğlun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Yeni evli doktor çift, takı için tartıştı! Ortalık karıştı İlginizi Çekebilir Yeni evli doktor çift, takı için tartıştı! Ortalık karıştı Taşlı sopalı miras kavgası! Ortalık karıştı İlginizi Çekebilir Taşlı sopalı miras kavgası! Ortalık karıştı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?