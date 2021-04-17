Kargocuyu öldüren yumruğa 18 yıla kadar hapis talebi

İstanbul‘da, kargo geciktiği için kargo şirketi çalışanı Mehmet Ali İbin’e yumruk atıp ölümüne yol açan Tayfun Şahin’e kasten yaralama suretiyle ölüme sebebiyet vermekten 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre İbin ve arkadaşı Kadir Akbaş, 19 Ekim 2020’de sabah 08:00’de dağıtım için Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’ne gitti. İbin kargo teslim ederken; aracın yanına Tayfun Şahin ve arkadaşları geldi.

Şahin, sevgilisinin doğum günü için sipariş verdiği ayakkabının eline ulaşmadığından şikayet ederek, İbin ile tartışmaya başladı. İbin kargonun üzerinde adres yazmadığı için teslim edemediğini belirterek “Şirketi aramalısınız. Ben yazılı adrese teslim ediyorum” dedi. Bunun üzerine Şahin, 40 yaşındaki İbin’e yumruk attı. Sırtüstü düşen ve kafasını yere çarpan İbin, beyin kanaması sonucu beş gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan Şahin, ifadesinde İbin’in küfrettiğini ileri sürdü.

Suçtan kurtulmak için

İddianamede, İbin’in hakaret ettiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı, bu iddianın suçu hafifletmeye yönelik olduğu belirtildi. Şahin’in öldürme değil, yaralama amaçlı hareket ettiği anlatılan iddianamede, şöyle devam edildi: “Yaralamak amacıyla yumruk attığı, ancak o anki yumruğun şiddeti, maktulün yere sert düşmesi neticesi ölüm sonucunun oluştuğu…”

İddianamede İbin’in, epilepsiden değil, çarpmadan kaynaklı kafatası kemik kırıkları ile oluşan beyin kanaması sonucu öldüğü ifade edildi. Dava İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.