Kargolar cumartesi günü çalışıyor mu? Hafta sonu kargolar açık mı?

Türkiye’nin 81 iline ve yurt dışına kargo taşıyabilen çok sayıda kargo şirketi bulunuyor. En hızlı ve güvenli bir şekilde karşı tarafa paketinin ulaştırılmasını isteyen vatandaşlar kargo şirketleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki kargo şirketleri hafta sonu çalışıyor mu, cumartesi günü çalışan kargo firmaları hangileri?

KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Aras Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00’a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Aras Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Sürat Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:30’a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Sürat Kargo Doğu illerimizde hafta içi 08.30 dan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam ederken, Cumartesi günleri yine 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermektedir.

Sürat Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Yurtiçi Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo’nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo pazar günleri hizmet vermemektedir.

Yurtiçi Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT’nin çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. PTT Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT Kargo öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder.

PTT Kargo cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

UPS Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00’a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.