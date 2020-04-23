Karius FIFA’ya başvurdu yönetim rest çekti

BEŞİKTAŞ’TA son 1 hafta içinde Loris Karius’un alacaklarıyla ilgili çıkan kriz gündeme oturdu. SÖZCÜ, Alman kaleciyle siyah-beyazlı yönetim arasında yaşanan görüşmelere ulaştı. Performans olarak başarısız bir yılı geride bırakan Karius, primler dahil 1 milyon Euro’luk alacağını sezon bitmeden siyah-beyazlı yönetimden talep etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi ve ortaya çıkan belirsizlikten dolayı yönetim, Alman kalecinin bu isteğine karşılık vermedi.

ÜLKESİNE GİTMEDİ

BEŞİKTAŞ yönetimi, Karius’a “Geçmişten kalan ödemelerini halledelim. Oynanmayan maçların ücretini veremeyiz. Bu belirsizlikte haksız bir ödeme olur” diyerek rest çekti. FIFA, mevcut dönemde tüm dünyada yaşanan kriz nedeniyle futbolcu ödemelerinde kulüplerin yanında olduğunu belirtti. Yönetimin, karantina dönemini ülkesinde geçirmesini önerdiği Karius’un, alacakları nedeniyle İstanbul’da kaldığı öğrenildi. İki tarafın da 10 günlük süresi var, bu dönemde bir çözüm yolu bulunacak.

SERGEN YALÇIN’IN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

KARIUS’UN alacakları nedeniyle Beşiktaş’ı sıkıntıya sokmasının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da tavrı net. Yalçın, liglere verilen aranın bitmesinin ardından kalan 8 maçta Alman kaleciye şans vermeyi düşünmüyor.

OĞUZHAN BELİRSİZLİĞİ

FEYENOORD, Beşiktaş’tan kiraladığı Oğuzhan Özyakup’un gelecek sezon maaşını ödemeye yanaşmıyor. Hollanda’da liglerin 1 Eylül’e kadar ertelenecek olması ve kulüplerdeki maddi kriz nedeniyle Ozzie’nin geleceğinde belirsizlik var. Siyah-beyazlı yönetim de 2.5 milyon Euro maaşı olan Oğuzhan’a ücretinde büyük bir fedakârlık yapması halinde kapısını açacak.

YASAK VAR İDMAN YOK

KARTAL’DA futbolcular pazartesi gününden itibaren gruplar halinde Ümraniye’ye gelip çalışmalar yaptı. Dün Burak Yılmaz, Atiba, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran tesislerde bir idman gerçekleştirdi. Bugün başlayacak ‘Sokağa çıkma yasağı’ nedeniyle antrenmanlara ara verilecek.