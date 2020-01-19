Karius’a tepki yağdı! ‘Doğru ise eyvah eyvah!’

Yazan:
Alaturka Online
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Süper Lig’in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, henüz 7. dakikada Erdoğan’ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Erdoğan’ın vuruşunda büyük bir hataya imza atan Loris Karius, topu ağlarında gördü. Karius’un son haftalarda yaptığı hatalara bir yenisini eklemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadan Karius’un performansını eleştiren futbolseverler, Alman kalecinin performansına isyan ettiler. Karius, Erzurumspor ile oynanan kupa maçında yediği üç gol nedeniyle de büyük tepki çekmişti.

İşte Twitter kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan bazıları:

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