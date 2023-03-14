Kariyer rekoru kırıldı! İnanılmaz rakamlar…

ENNER VALENCİA (FENERBAHÇE – 27)

Sezonun şüphesiz en flaş ismi… Avrupa, Süper Lig, Türkiye Kupası fark etmeksizin oynadığı her kulvarda fileleri sarsan Ekvadorlu oyuncu, 2022 Dünya Kupası’nda da çok konuşulan performansa imza atmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Valencia oynadığı 20 maçta 23 kez ağları sarsarken 4 de asist yaptı, 27 gole katkı sağladı. Kariyer rekorunu kıran yıldız oyuncu, Diagne’nin 30 gollü sezonunu geçerek Süper Lig’in en golcü yabancı futbolcusu olmayı hedefliyor.