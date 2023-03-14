Kariyer rekoru kırıldı! İnanılmaz rakamlar…

CENK TOSUN (BEŞİKTAŞ – 10)
2018’de 22.5 milyon Euro’luk rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun sezon başında Beşiktaş’a bedelsiz olarak döndü. Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan başarılı futbolcu, 9 gol, 1 asistlik performansıyla A Milli Takım’a yeniden göz kırptı.
YOUNES BELHANDA (A.DEMİRSPOR – 11)
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray’dan ayrılmasının ardından sürpriz bir şekilde Adana Demirspor’a imza atan Faslı futbolcu bu sezon coştu. 33 yaşındaki on numara, 6 gol, 5 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ANASTASİOS BAKASETAS (TRABZONSPOR – 11)
Geçen sezonun şampiyonu, bu sezonun ise beklentileri karşılayamayan takımı Trabzonspor’da öne çıkan isim yine Yunan yıldız oldu. Baka, 6 kez ağları sarsıp, 5 de asist yaparak 11 gollük katkı sağladı.
RİAD BAJİC (GİRESUNSPOR – 11)
Konyaspor’da yıldızını parlatan, Medipol Başakşehir’de hayal kırıklığı yaratan Riad Bajic, Udinese macerası sonrasında yine ülkemize döndü. Giresunspor formasını terleten Boşnak forvet bu sezon 9 gol, 2 asistle eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.
MİCHY BATSHUAYİ (FENERBAHÇE – 11)
Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş’ta eleştirilmesine rağmen 14 gol atan Belçikalı santrforu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla izliyoruz. Batshuayi, Fenerbahçe’de de standartı yakaladı, 10 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.
UMUT NAYİR (ÜMRANİYESPOR – 12)
Sezon başında Eyüpspor’a imza attı, hemen Ümraniyespor’a kiralandı. İstanbul ekibinde kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren 29 yaşındaki forvet, 10 kez rakip kaleciyi avlarken, 2 de gol pası vererek 12 gole direkt etki etti.
VALON ETHEMİ (İSTANBULSPOR – 13)
Sarı-Siyahlılar’ın Makedon oyuncusu takım kötü giderken de attı, çıkışa geçtiğinde de attı. Belli standartını koruyan 25 yaşındaki oyuncu 10 gol, 3 asistle yıldızını parlattı, transferi de şimdiden konuşulmaya başlandı!
HAJİ WRİGHT (ANTALYASPOR – 14)
Geçen sezonun ikinci devresinde müthiş bir oyun ortaya koyan, attığı gollerle Galatasaray ve Trabzonspor’u peşine takan ABD’li futbolcu yine Kırmızı-Beyazlılar’ı seçmişti. 24 yaşındaki santrfor başarısının tesadüf olmadığını gösterdi, bu sezon da 12 gol kaydetti, 2 de asist yaparak 14 sevincin ana kahramanlarından oldu.
MAURO ICARDİ (GALATASARAY – 15)
Sezonun en sükse yaratan transferi olan Arjantinli süperstarın göstereceği performans büyük merak konusuydu. Yıldız futbolcu bulduğu kısıtlı sürede müthiş iş çıkardı, taraftarın gönlünü kaptı. Icardi 13 karşılaşmada 9 gol, 6 asistle 15 gole doğrudan katkı sağladı.
MBAYE DİAGNE (F.KARAGÜMRÜK – 19)
Galatasaray sonrasında ortaya koyacağı oyun merak ediliyordu. Diagne, Karagümrük’te adeta Aslan’a nazire yapıyor… Senegalli forvet 14 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de gol pası verdi, 19 gole direkt etki etti.
FABİO BORİNİ (F.KARAGÜMRÜK – 23)
İtalyan yıldız, Karagümrük’te yeniden doğdu… Eski günlerinin sinyallerini veren, sahada mücadeleden kaçmayan 31 yaşındaki futbolcu klasını gösterdi. Kariyerinde; Roma, Liverpool ve Milan gibi devlerde görev yapan Borini bu sezon 14 gol, 9 asistle harika bir performans sergiliyor. Tecrübeli oyuncu, asist krallığında da zirvede.
ENNER VALENCİA (FENERBAHÇE – 27)
Sezonun şüphesiz en flaş ismi… Avrupa, Süper Lig, Türkiye Kupası fark etmeksizin oynadığı her kulvarda fileleri sarsan Ekvadorlu oyuncu, 2022 Dünya Kupası’nda da çok konuşulan performansa imza atmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Valencia oynadığı 20 maçta 23 kez ağları sarsarken 4 de asist yaptı, 27 gole katkı sağladı. Kariyer rekorunu kıran yıldız oyuncu, Diagne’nin 30 gollü sezonunu geçerek Süper Lig’in en golcü yabancı futbolcusu olmayı hedefliyor.