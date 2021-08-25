Karkolda dövülerek öldürülmüştü! Son sözleri ifadelere yansıdı

Özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım’ın Esenyurt Polis Karakolu’ndaki şüpheli ölümüyle ilgili 12 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, ifadelerine yer verilen diğer müştekiler Barış ve Alihan Uysal’ın anlattıklarına göre Yıldırım’ın, ölmeden önce son sözleri ‘Kalp hastasıyım, kalbimde stent var’ olmuş. Ancak buna rağmen polislerin Yıldırım’a vurmaya devam ettikleri, su ile ıslatıp dövmeye devam ederek işkence yaptıkları resmi kayıtlara girdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan çalışma arkadaşları Barış ve Alihan Uysal’ın akıbetini öğrenmek için gittiği Esenyurt polis karakolundaki şüpheli ölümüyle ilgili, biri tutuklu komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 12 memur hakkında dava açıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede, komiser yardımcısı İsmail Alperen S. ile polis memurları Muhammet Cihan K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş., Erdoğan K., Bilal K., Hasan K., Kamil Y., Cumhur G., Emre G. ve Samet Y. şüpheli olarak yer aldılar. Dosyaya, Barış Uysal ve oğlu Alihan Uysal ile Birol Yıldırım’ın ailesi müşteki olarak yer aldı.

Olayın anlatıldığı iddianamede, şüpheli memurların ifade aşamasında suçlamaları kabul etmedikleri görüldü.

‘KALP HASTASIYIM’ DEMİŞ AMA DÖVMEYE DEVAM ETMİŞLER

İddianamede ifadelerine yer verilen müştekiler Barış ve Alihan Uysal, polislerin Birol Yıldırım’ı karakolun kamera bulunmayan kesimlerinden mutfağa aldıkları sırada kendileri de oradaydılar. Baba ve oğlunun beyanlarına göre kendilerinin yüzleri duvara dönük olduğu halde, polisler Yıldırım’ı darp ettiler. Yıldırım ölmeden önce polislere, ‘Ben kalp hastasıyım. Kalbimde stent var’ dedi ancak polis memurları kendisini dövmeye devam etti.

ISLATARAK DÖVMÜŞLER

Barış ve Alihan Uysal’ın iddianamedeki beyanlarının devamında ise, kendilerinin de aynı polislerce sırasıyla darp edildiklerini, söz konusu kolluk görevlilerinin darp eylemleri sırasında kendilerini ve Birol Yıldırım’ı su ile ıslattıklarını, omuzunda tek yıldız olan komiser yardımcısı İsmail Alperen S.’nin polisleri azmettirdiğini ifade ettikleri belirtildi.

ÖLÜMÜNDE KUSURLU BULUNDULAR

Savcılıkça düzenlenen iddianamede, şüpheli İsmail Alperen S., Muhammet Cihan K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş., Erdoğan K., Bilal K.’nin Yıldırım’a karşı vücuda acı verecek nitelikte darp eyleminde bulunarak Yıldırım’ın ölümünde kusurlu bulundukları yönünde yoğun şüphe oluştuğunun anlaşıldığı kaydedildi.

“YARALANMALARINA SEBEBİYET VERDİKLERİ YÖNÜNDE YOĞUN ŞÜPHE OLUŞTU

İddianamede diğer şüpheli memurlar Cumhur G., Emre G., Hasan K., Kamil Y. ve Samet Y.’nin ise müştekiler Barış ve Alihan Uysal’a karşı vücuda acı verecek nitelikte darp eyleminde bulunarak yaralanmalarına sebebiyet verdileri yönünde yoğun şüphe oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.

“KALP HASTASI OLDUĞUNU BİLDİKLERİ HALDE…”

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamenin değerlendirme bölümünde, ‘Şüphelilerin, müştekilerin iddia ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri Yıldırım’ı ölmesine sebebiyet verecek nitelikte kusurlu eylemde bulunmak bulunmak suretiyle atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu işledikleri, şüphelilerin eylemi ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının bulunduğu anlaşılmıştır’ denildi.

12’ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Komiser yardımcısı İsmail Alperen S. ile polis memurları Muhammet K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş., Erdoğan K. ve Bilal K.’nin, Birol Yıldırım’a karşı ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’, Barış ile Alihan Uysal’a karşı ise, ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8’er aydan 12’şer yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer 5 memurun ise Barış ve Alihan Uysal’a karşı, ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.

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