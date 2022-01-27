Alaturka OnlineHaberlerGündemSon Dakika HaberlerManşet HaberlerTürkiye Karla değil, İmamoğlu ile mücadele – İsmail Saymaz Yazan: Alaturka Online - 27 Ocak 2022 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Karla değil, İmamoğlu ile mücadele – İsmail Saymaz İsmail Saymaz Sesli Köşe Yazısı – Karla değil, İmamoğlu ile mücadele – 27 Ocak 2022 İsmail Saymaz’ın “Karla değil, İmamoğlu ile mücadele” başlıklı 27 Ocak 2022 tarihli köşe yazısını sesli dinleyin.