Karla değil, İmamoğlu ile mücadele – İsmail Saymaz

Yazan:
Alaturka Online
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Karla değil, İmamoğlu ile mücadele – İsmail Saymaz

İsmail Saymaz Sesli Köşe Yazısı – Karla değil, İmamoğlu ile mücadele – 27 Ocak 2022

İsmail Saymaz’ın “Karla değil, İmamoğlu ile mücadele” başlıklı 27 Ocak 2022 tarihli köşe yazısını sesli dinleyin.

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