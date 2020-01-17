Karnelerini alan Melike ve Bünyamin kardeşler kayıplara karıştı

İlçenin Abdalağa Mahallesi’nde oturan Baturalp ailesinin 14 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi Melike Baturalp ve 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp sabah saatlerinde aynı mahallede bulunan Yunus Emre Ortaokulu’nda karnelerini aldı.

POLİSE HABER VERİLDİ

Okuldan ayrıldıktan sonra eve gitmeyen iki kardeşi merak eden ailesi çocukları aramaya başladı. Tüm aramalara rağmen çocuklara ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Yaklaşık 13 saattir kayıp Baturalp kardeşlerin bulunması için sosyal medyadan fotoğraf paylaşılarak görenlerin haber vermesi istendi. Polisin ortaokul öğrencisi Melike ve Bünyamin´in bulunması için çalışması sürüyor. DHA