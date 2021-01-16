Karnındaki bebeğiyle corona virüsüne yenik düştü

Yazan:
Alaturka Online
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan 24 yaşındaki Cansu Dadük, evde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.

BEBEĞİ DOĞUM SIRASINDA, KENDİSİ YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ 

Hastanede Dadük’e, corona virüsü teşhisi kondu. Tedavi görürken doğuma alınan Dadük, doğum sırasında çocuğunu kaybetti.

Ardından yorgun bakıma alınan Dadük de, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cansu Dadük, Gözene Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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