Karnındaki bebeğiyle corona virüsüne yenik düştü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan 24 yaşındaki Cansu Dadük, evde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
BEBEĞİ DOĞUM SIRASINDA, KENDİSİ YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede Dadük’e, corona virüsü teşhisi kondu. Tedavi görürken doğuma alınan Dadük, doğum sırasında çocuğunu kaybetti.
Ardından yorgun bakıma alınan Dadük de, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Cansu Dadük, Gözene Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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