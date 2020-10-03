Karsan, Bulgaristan’ın çevreci büyük otobüs ihalesini kazandı

İSTANBUL (AA) – Bulgaristan’da düzenlenen büyük otobüs ihalesinin kazananı olan Karsan, bu kapsamda Pernik şehrine 13 adet 12 metrelik CNG’li Citymood otobüslerinden teslim etmeye hazırlanıyor.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, çevreci ve yenilikçi ürünleri ile Avrupa ülkelerinin tercihi olmaya devam ediyor.

Karsan, son olarak Bulgaristan distribütörü Bulbus Trade Company ile birlikte katıldığı, Bulgaristan’ın Pernik şehri için düzenlenen ve çevreci kriterlerin ön planda olduğu büyük otobüs ihalesinin tek kazananı oldu.

Bu kapsamda Karsan, 13 adet 12 metrelik CNG’li Citymood otobüsünü 2021 yılının ilk yarısına kadar Pernik şehrine kent merkezinde kullanılmak üzere teslim edecek.

Daha önce Bulgaristan’a Jest ve Atak araçlarından da gönderen Karsan, söz konusu ihaleyle ülkeye ilk kez büyük otobüs teslim etmeye hazırlanırken, yeşil ve çevreci kent kimliğiyle öne çıkan Pernik şehrinin yıllanan doğalgazlı otobüs filosunu da yenilemiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, şunları kaydetti:

“Düne kadar Karsan Jest ve Atak markalı araçlarımız ile boy gösterdiğimiz Bulgaristan pazarında bu kez 13 adetlik 12 metre CNG’li Citymood otobüslerimizle ihale kazanmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Pandemiye rağmen bayilerimizle kurduğumuz ilişkiler ve hedeflediğimiz pazarları sıkı takibimiz sayesinde, hız kesmeden Avrupa’nın farklı kentlerinden istikrarlı şekilde siparişler almaya ve toplu taşıma ihalelerini kazanmaya devam ediyoruz. Kararlı adımlarımızın meyvelerini toplamaya ve bu haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz.”

– Üstün performans, düşük maliyet, çevreci motor

Düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik doğalgazlı Citymood, tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu ve üstün konforuyla kent ulaşımındaki yolculukları keyife dönüştürürken, diyagnoz özellikli tam dijital ekranı, geniş görüş açısı ve otomatik şanzımanıyla kullanıcısına rahat operasyonlar sunuyor.

Citymood’un bünyesinde çevreci özellikleri barındıran 7,8 litre silindir hacmine sahip çevreci FPT CURSOR 8 Turbo CAS Intercooler’lı CNG motoru, 243 kW’ya kadar güç ve maksimum 1.300 Nm tork üretiyor.