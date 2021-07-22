‘Karşı dağa alev topu gibi süzüle süzüle indi’ dedi, ekipler alarma geçti

Ulus ilçesi Kadıköy köyü Ömeroğlu Mahallesinde Satı Çelik, jandarmayı arayarak saat 18.00 sıralarında havadan bir cismin ormanlık alana düştüğü ihbarında bulundu.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, jandarma ekipleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, alanda arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği aramalarda, ısıya duyarlı drone kullanıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir ize ulaşılamadı.

“KARŞI DAĞA ALEV TOPU GİBİ SÜZÜLE SÜZÜLE İNDİ”

Gökyüzünden bir cismin ormana düşmesini gördüğünü iddia eden Satı Çelik, “Akşam saatlerinde evde otururken, karşı dağa alev topu gibi süzüle süzüle indi. Sonrasında ormanın içine düştü. Duman çıkmadı. Büyük bir şeydi” dedi.

“HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI”

Bartın Valisi Sinan Güner, “Köyden bir vatandaşın gökyüzünden ormanlık alana yanar vaziyette bir cismin düştüğü ihbarı üzerine alanda AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizle arama tarama çalışması yaptık. Havadan drone yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanamadı. Havanın kararmasıyla çalışmaları sonlandırdık” dedi. DHA

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