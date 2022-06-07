Kars’ta doktorun bıçaklanması protesto edildi… Sağlık çalışanları iş bıraktı

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden 3 ay önce geçici görevle Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ne tayin olana Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Ersoy’un dün akşam kendisini hasta yakını olarak tanıtan biri tarafından bıçaklandı. Yaşanan olayı protesto eden Ersoy’un meslektaşları ve hastane çalışanları iş bırakma eylemi yaptı.

Orhan BOZKURT

KAÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev Kars’ın tek kalp cerrahı olan Dr.Ersoy, dün akşam kendisini hasta yakını olarak tanıtıp tehdit eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu bacağından yaralanan Ersoy, tedavisinin ardından taburcu olurken, yaşanan olaya Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi(KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi çalışanı bir grup doktor, hastane önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

Hastane çalışanları da bugün (7 Haziran 2022) iş bıraktı. Hastane önünde yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı da katıldı.

“FAİL BİR AN ÖNCE YAKALANSIN, SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇECEK DÜZENLEME YAPILSIN”

Hekim-Sen İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi İnanç Artaç yaptığı açıklamada, hekimlerin her gün tehdit altında çalışmak zorunda kaldığını, sağlıkta şiddetin son bulması için idarecilerin ellerini taşın altına daha fazla koyması gerektiğini dile getirdi. Artaç, failin bir an önce yakalanması ve sağlıkta şiddetin önüne geçecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“YAĞMA YOK SAĞLIK HAKKI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi çalışanları adına konuşan Prof. Dr. Barlas Sülü ise kamu hastanelerinde idarenin baskıları ile karşı karşıya kalan, eleman ve tıbbi cihaz eksikliklerine rağmen gece gündüz çalışan, özel hastanelerde şirketlerin insafına bırakılan sağlık çalışanlarının yurttaşlar ile aynı tarafta yer aldığını belirtti.

Prof. Dr.Sülü, “Bizler bu ülkenin emekçileriyiz. Biz sağlık hizmetinin bir yurttaşlık hakkı olduğunu savunuyoruz. Yağma yok, sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Otopark tartışmasında doktora ‘darp’ suçlaması