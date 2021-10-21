Kars’ta halk Kılıçdaroğlu’na “Kurtar bizi!” diye dert yandı!





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars’ta esnafın ve yurttaşların soruların dinledi. İkinci el giysi satan bir esnaf, yurttaşların 10 liraya bile giysi alamadığını “10 liraya satıyorum. 10 liraya alan yok. İşsizlik çok” sözleri ile aktardı. Bir yurttaş ise Kılıçdaroğlu’na “Vatandaş geçinemiyor, aç, susuz. Halk vallahi dilenecek duruma geldi. Bazıları saray, villa, köşkte yaşıyorsa, halk da açsa, nasıl bu vicdan insanlarda var” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #cumhuriyethalkpartisi #karsziyareti #halk #siyaset #kars #seçimler #kılıçdaroğluesnafziyareti #kılıçdaroğlukars #isyanettiler