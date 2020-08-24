Kars'ta Kovid-19 tedbirleri nedeniyle meydanlarda “aşure matemi” yapılmayacak

KARS (AA) – Kars'ta her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Muharrem ayı ve aşure günü etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda yapılmayacak.

Kentteki Ehlibeyt alimlerinin ortak kararıyla, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilmelerinden dolayı her yıl düzenlenen anma merasimlerinin, bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle meydanlarda topluca yapılmaması kararı alındı.

Öte yandan şehrin bazı noktalarına muharrem ayı ve aşure matemini anlatan bayrak, flama ve dini semboller asıldı.

Kars Işıklı Cami İmamı Seyit Ahmet Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bu yıl tedbirlere uyarak aşure günündeki yürüyüşün iptal edildiğini söyledi.

Vatandaşların sağlığını dikkate alarak etkinlikleri iptal ettiklerini ifade eden Erdem, "Vatandaşımızın duyarlılığını, inanç hassasiyetini, devletimizin hassasiyetini de dikkate alarak bu yılki etkinlikleri, geçmiş yıllardaki matemler gibi yapmama kararı aldık. Hastalığın kontrol altına alınması için hassas davranmamız lazım. Bu yılki toplantılarımızı acı bir karar olmasına rağmen iptal ediyoruz ama ülkemizin, insanımızın, halkımızın, hemşehrilerimizin sağlığı açısından bu kararı almamız lazımdı." diye konuştu.