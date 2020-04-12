Kartal Belediyesi, sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı

İSTANBUL (AA) – Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından sokak hayvanları için besleme çalışmalarını artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını ve 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün sabah ve akşam olmak üzere ilçe genelinde mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de ekiplerin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmalara katılarak sadık dostlar için mama ve su bıraktı.