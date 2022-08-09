Kartal Cemevi Başkanı’na saldıran şüphelilerden 4’ü tutuklandı

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’ın, 5 Ağustos günü akşam saatlerinde evinin yakınında darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 9 şüphelinin 4’ü tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’ın, 5 Ağustos günü akşam saatlerinde evinin yakınında darp edilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden A.Y., M.D., M.F. ve N.D. tutuklanmaları talebiyle, diğer şüpheliler B.S., S.A., B.E., R.O.İ. ve E.Y. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin basın açıklması yaptı. Açıklamada, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’ın 5 Ağustos 2022 tarihinde saldırıya uğrayıp yaralandığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ve faillerin tespit edilip, yakalanması yönünde kolluğa talimat verildiği kaydedildi.

Açıklamada, “İlk olarak eylemin olay yerine motosikletle gelen şüpheliler A.Y. ve S.G. tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiş, devam eden araştırmalar kapsamında şüpheliler N.D., M.D., M.F., B.S., Ş.A., B.E., R.O.İ. ve E.Y. de bu eyleme azmettirmek yahut yardım etmek suretiyle iştiraki olduğu yönünde şüphe teşkil eden verilere ulaşılmıştır” denildi.

Kimlik tespitinin ardından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin 9 Ağustos günü adliyeye getirildiği ve şüphelilerden A.Y., M.D., M.F. ve N.D.’nin tutuklanmaları talebiyle, diğer şüpheliler B.S., S.A., B.E., R.O.İ. ve E.Y.’nin de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yakalanmayan bir şüphelinin ele geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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