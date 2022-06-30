Kasaplar Odası Başkanı uyardı: Kurban diye karkas et almayın!

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, zincir marketler ile bazı hayır kurumlarının vatandaşı kandırdığını öne sürerek; “Zincir marketler stoklarındaki etleri kurban hissesi diye satıyor. Hayır kurumları da bin 400 liraya kurban satıyor. 50 Kiloluk yemin 400 lira olduğu yerde o fiyata nereden kurbanlık bulacaksınız” dedi.

Latif SANSÜR

Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketler ile bazı hayır kurumlarının kurbanlık konusunda halkı kandırdığını öne süren Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, “Kurban diye et almayın” uyarısı yaptı.

Kurban kesmenin kuralları olduğunu belirten Kadı, “Kurban dediğiniz şey kesilir, et satın alınmaz. Zincir marketler stoklarında bulunan satamadıkları etleri kurban hissesi adı altında satıyorlar. Kurban dediğiniz şey insanların gözü önünde veya vekaletle kesilir. Duası yapılır, kıbleye çevrilir, ayakları bağlanır, gözü kapatılır. Gönül rahatlığıyla kurban edilir. Kurbanda marketten et aldığın zaman büyük marketlerin ekmeğine yağ sürersiniz. İnsanlar kandırılıyor” ifadelerini kullandı.

“O FİYATLARA KURBAN OLMAZ”

Küçükbaş hayvanların canlı kilosunun 60 ile 75 arasında; büyükbaş hayvanlarda 4-5 kişinin ortak olacağı kurbanlık fiyatlarının ise 20 ila 25 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Kadı, “Bugün dananın karkas kilogram fiyatı 110 lira. Yaşı tutmayan kapak atma dediğimiz iki ön dişi çıkmamış danalar 3-4 bin lira hisse ile satılıyor. 150 kilo danaya beş kişi giriyor alıyor, bundan kurban olmaz. 50 kilogramlık bir çuval yem 400 lira, girdi fiyatları üçe katlanmış, hayır kurumları ‘bin 400 liraya kurban kesilir, sizin adınıza dağıtılır’ diyor. Sormak lazım, bu fiyatta nerden aldın, nasıl aldın, en önemlisi kime dağıtacaksın. Ne zincir marketlere, ne de hayır kurumlarında yazılan rakamlara vatandaşlarımız itibar etmesin. O fiyata kurban olmaz” uyarısı yaptı.

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