Kurbanını kesen vatandaşlar bayramın ilk gününden itibaren kasapların yolunu tuttu. Bayram mesaisi yapan kasap dükkanlarının önünde kuyruk oluştu. Kasaplar vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğine göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri verdiklerini belirtti.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Sinop’ta kurbanlıkların kesilmesinin ardından kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

Erhan Şahin, “İşlerimiz güzel bir şekilde gidiyor. Sabah 7’den Akşam 10’a kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 5 gün daha işlerin bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Kıyma çektirmek isteyenler kilosu 2.5 TL’den bunu yaptırabiliyor. Sokakta yıkma çektirilmesinden ziyade bizim kasaplar olarak yaptığımız işlem daha hijyenik bir ortamda gerçekleşiyor. Bu yüzden de vatandaşlarımızın tercihi bu oluyor” dedi.

ESKİŞEHİRDE YOĞUNLUK

Eskişehir’de faaliyet gösteren kasaplar, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşların taleplerine yetişmek için ter döküyor. Erken saatlerde çalışmaya başlayan kasaplar, bayramın ikinci gününde beklenilenden daha fazla yoğunluk yaşadığını söyledi. Öte yandan bu sene et işlemenin kilosu 2 buçuk olarak belirleyen Eskişehirli kasaplar, bayramdan önce et satışlarının durdurduğu ve yaklaşık 10 gün daha böyle devam edeceğini belirtti.

Eskişehir’de ise uzun yıllardır kasaplık yapan ve şehrin farklı noktalarında şubeleri bulunan Kadir Şen, bayramdaki talep hakkında şunları söyledi:

“Dünden beri yok yoğunluk yaşıyoruz. Yılın bu günleri bizim en çok iş yaptığımız günlerdendir. Bugün 2’nci gün olmasına rağmen sabahtan beri yüzlerce et parçaladık ve kıyma çektik. Yoğunluk o kadar ki zaman zaman dükkanın önünde kuyruk oluşuyor. Bu sene et parçalama ve kıyma çekmenin fiyatı 2 buçuk olarak belirlerdik. Önümüzdeki 2-3 gün bu yoğunluk azalarak devam edecek. Bu seneki işlemlerden memnunuz.”

ET SATIŞI YOK

Diğer bir kasap Ferhat Çölük ise bayram günlerinde normal et satışlarının olmadığını belitti.

Kasap Çölük, “Bayramdan önceden et satışlarımız kesiliyor. Sadece kıyma çekme ve parçalama işleri oluyor. Milletin evinde et olduğu için normal olarak kimse bizi tercih etmiyor. Satışlarımızdaki bu durum yaklaşık 10-15 gün daha devam edecek. Her sene böyle oluyor zaten” diye konuştu.

KONYA’DA KIYMA ÇEKİMİNİN KİLOSU 2TL

Konya’nın Kulu ilçesinde kurbanlıkların kesilmesinin ardından kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

Kulu’da kurbanını kesen vatandaşlar kasapların yolunu tutmaya başladı. Bayram mesaisi yapan kasap dükkanlarının önünde kuyruk oluştu.

Kasaplar, vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğe göre başta kıyma çekmek üzere kuşbaşı, sucuk yapımı ve kemik kesimi yaptı. Kıyma çekiminin kilosunun 2 TL, kuşbaşının 2 TL, sucuk yapımının 20 TL, kemik kesiminin ise 5 TL’den yapıldığını belirten kasaplar, bu yoğunluğun bir kaç gün sürmesini tahmin ettiklerini söyledi. (İHA)

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