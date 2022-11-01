Kasapoğlu’ndan yurt eleştirilerine yanıt: Otel dahi olsa rezervasyon bekliyorsunuz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının kapasitesi ile ilgili eleştirilere “8 milyon yatak kapasitemiz olsaydı 7 milyon 600 bin yatağımız boş kalacaktı. Bugün ilan ettim, talep karşılama oranımız yüzde 97. Otel dahi olsa rezervasyon bekliyorsunuz. Bu önemli bir başarıdır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bugün; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı’nın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü. Görüşmede, toplam 61 milletvekili söz aldı.

Görüşmelerin sonunda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; gün boyu yapılan eleştirilere ve sorulara cevap verdi. Kasapoğlu’nun konuşması şöyle:

* “Gün boyu pek çok eleştiri oldu. Eleştirilerin de başımızın üzerinde yeri var. Lakin doğru olmayan, spekülasyon niteliği taşıyanlar da var. Ben özellikle bu süreçte her bir eleştiriyi elbette cevaplamayacağım. Hakikaten aslı astarı olmayan işlerin peşinde koşacak halimiz yok. Hüsnü niyet taşıdığını düşündüğüm her bir eleştiriye de yanıt vereceğim. Eleştiri sahiplerinin projelerini ortaya koymalarını, bize ışık tutmaları çok önemliydi. Ama maalesef muhalefet anlayışı itibariyle öneren, proje ortaya koyan bir tavrı henüz geliştiremedik. İşte İstanbul, işte Ankara, işte İzmir büyükşehir başta olmak üzere bir belediyecilik söz konusu. Bu anlamda geliştirilen gençlik projelerini dinlemek isterdim. Barınmayla ilgili ortaya konulan yaklaşımları somut olarak görmek isterdim. İnanıyorum ki demokrasinin vazgeçilmez unsuru, muhalefeti de daha güçlü bir şekilde yarınlara taşıyalım.

“8 MİLYON ÖĞRENCİYE 8 MİLYON YATAK KAPASİTESİ SAĞLANMASINA YÖNELİK YAKLAŞIM, MAALESEF AKILCI DEĞİL”

* Tabii yurt meselesi önemli bir gündemdi. Ülkenin gündemi, gençler… 8 milyon üniversite öğrencisi. Bu öğrenciler üzerinden ülkenin barınma konusunu hesap edenler var. Biz, istatistikleri ortaya koyunca gücenenler var. Biz yaptıklarımızı elbette rakamlarla izah edeceğiz. Matematiği sevmenizi size tavsiye ediyorum. 8 milyon öğrenciye 8 milyon yatak kapasitesi sağlanmasına yönelik yaklaşım, maalesef akılcı değil. Çünkü 8 milyon öğrencinin yaklaşık yarısı uzaktan okuyan öğrenci. Diğer yarısı örgün öğretim. Bu da yaklaşık 4 milyona yakın öğrenci demek. Bunların yarısında fazlası ise ikamet ettiği şehirde okuyor. Yani aileleriyle yaşıyorlar. Bu yıla bakalım. 2022 yılında 850 bin 631 öğrencimiz örgün öğretimden üniversite kazandı. Bu öğrencilerin 502 bin 295’i ise farklı bir şehre okumaya gitti ve bu 502 bin öğrencinin 305 bin 80’i başvuru yaptı. 8 milyon yatak kapasitemiz olsaydı 7 milyon 600 bin yatağımız boş kalacaktı. Bugün ilan ettim talep karşılama oranımız yüzde 97. Otel dahi olsa rezervasyon bekliyorsunuz. Bu önemli bir başarıdır.

“ÇAT KAPI GİDELİM, HABER VERMEDEN”

* Mesele İstanbul’da rahmetli Kadir Başkan’ın (Kadir Topbaş) yaptı yurtları, hizmete aldınız. Burada ben sizlere şunu tavsiye ediyorum. Gelin bize somut örnekler sunun, birlikte geliştirelim. Biz öneriye açığız. Paylaşmaya da açığız. Bilgiyi, tecrübeyi paylaşmaya da açığız. Her yıl davet yapıyoruz, gelmediniz. Gel, sizinle Cebeci yurduna gidelim, bir başka yurda gidelim, dolaşalım, Ankara’da olduğunuz için söylüyorum. Bir gün gidelim, dolaşalım, yurtlardaki ortamı görelim. Ranza mı var, baza mı var, yemekte ne var, çat kapı gidelim, haber vermeden. Gelin planlamadan gidelim. Kütahya’da da gideriz. Hiç merak etmeyin. Hakikaten ranza dediniz ya. Biz iktidara geldiğimizde ranza oranı yüzde 92 idi. Şu an yüzde 9,5.

“BU SÜRECİ HAMDOLSUN, ALLAH’A ŞÜKÜR BAŞARI İLE YÖNETTİK”

* Talep bazen beklediğimizin üzerinde gelişebiliyor. O süreçte bahsettiğim metotları uyguluyoruz. Bazen de talep beklenenin altında geliyor. Ama her türlü talebe karşı hazırlık yapıyoruz. Örnek, model, dört dörtlük bir altyapının sevincini sizlerle paylaşıyorum. Lütfen sizler de bunun farkında olun. Gidelim yurtlara. Birlikte olmaktan kimseye zarar gelmez. İnanıyorum ki bu süreci hamdolsun bu yıl Allah’a şükür başarı ile yönettik. Yemek, barınma, iletişim, güvenlik, kişisel gelişim… Yurtlarımızın pek çok imkanı var. 1800 TL beslenme desteği veriyoruz. Öğrencilerimizin beslenmesi için günde 50 milyon TL kaynak tüketiyoruz. İşletmeler yemek servisini yapıyor. Bu işi yapamayanlara, istismar anında yaptırım uygularız. Denetimlerimiz var. Yemek örneklerimiz var burada ya.

“ARALIK SONUNDA BİTİRİYORUZ”

* İstanbul’da 20 bin kapasiteli inşaatımız devam ediyor. Aralık sonunda onu da bitiriyoruz. Böylece o eski döneme ait yurtları da kapatıp oralara taşıyacağız. Tamamen en modern tesisler, yurtlar, spor salonlarıyla, bilişim imkanları ile en güzeli İstanbul’da olacak.

“DEVLETTE HER ŞEY ŞEFFAFTIR, HER ŞEYİN YOLU, YORDAMI VARDIR”

* Diyorlar ki 4 milyar 500 milyon TL’lik reklam harcaması yapmışsınız. Spor Toto’nun harcama şekli reklam. Bu reklam gazeteye, televizyona verilen reklam değil. Spor Toto reklamları burada. Ardahan’dan Edirne’ye kadar 6 bin 800 tesis var burada. Reklamların gittiği yer burası. 4,5 milyarlık reklam nereye gitmiş? 68 federasyona 901 milyon TL; 143 milyon TL amatör ve profesyonel spor kulüplerine altyapıyı güçlendirme ve destek amacıyla… Bu da yine sizin yanlış anladığınız reklam konusu. Esasına geliyorum, 3 milyar 500 milyon TL kamu kurum ve kuruluşlarına tesis yapımı… Devlette gizlilik olmaz. Devlette her şey şeffaftır. Her şeyin yolu, yordamı vardır.

“YURTLARDA MUTLULUK ORANI YÜZDE 93”

* Yurtlarımızda sürekli anket yapıyoruz gençlerle. En son yaptığımız anket sonucunda memnuniyet oranı yüzde 93. Burslar, krediler. Bunları bahsettiğim gibi en güzel şekliyle uygulayan bir ülkeyiz. Bu yıl da rakamları güncelleyeceğiz. Her yılbaşında, lisansı, doktorasıyla ayrı bir hizmet sunuyoruz. Veri odaklı politika asıldır bizim için. Gençlerin talebi, ihtiyacı ve katılımı bizim için en önemlisidir. Elbette rakamları kullanırız. Rakam kullanmaktan, istatistik kullanmaktan geri durma şansımız yok. İnanıyorum ki bu süreçleri hep birlikte daha güzel noktalara taşıyalım.

“KREDİLERLE İLGİLİ DEVRİM ORTAYA KOYDUK”

* Yasalaşma süreci Meclis Genel Kurulu’nda devam ediyor. Kredilerle ilgili devrim ortaya koyduk. Allah’a şükür gençlerimiz üzerinden TÜFE işlerini kaldırdık. Tamamı bu hafta biter inşallah. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda çok farklı bir tablo vardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde genç odaklı, sadece lafta değil özde, siyaset anlayışı vardır. ABD‘de öğrenim ücreti kredisi var. Bizde öğrenim kredisi diye bir şey yok. Öğrenim ücretsiz, harçları tarihe gömdük. Tarihe öyle bir gömdük ki üniversitedeki gençlerimizin harçlardan haberleri yok. Öyle bir gömmüşüz çok şükür.

* Bundan sonraki süreçte, Türkiye yüzyılında gençlerimizin hem uluslar arası alanda rekabet güçlerini üst noktalara taşıyarak, onların heyecanlarını, onların bu anlamdaki umudunu yine artırdık. Hep birlikte biz sevinci artırmaya talibiz.

“SADECE GOOGLE YOK DÜNYADA”

* Mutsuzluk noktasında Portekiz, Macaristan, Yunanistan, bunlarda mutsuzluk oranı yüzde 30’larda. Türkiye için, siz de bahsettiniz mutsuzluk oranı yüzde 15’te. Ben sizlerden araştırmaları yaparken pek çok parametrelerden faydalanmanızı istiyorum. Sadece Google yok bu dünyada. Başka imkanlar var, bu imkanların her birini hep birlikte değerlendirelim.

* Bağımlılıklar hepimizin mücadele ettiği bir konu. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyetlerine baktığımızda, spordan gençlik çalışmalarına kadar aslında her bir çalışmanın, faaliyetin, gençlik merkezleri, kampları ile, bakın kamplarımızda kardeşlik iklimi var. Her görüşten gencimiz orada bir aradalar. Onunla da gurur duyuyoruz. Belediyeler talep ediyor, bunun içinde CHP’li belediyeler de var.

* Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her fikirden kardeşimiz yurtlarda omuz omuza beraber kalıyorlar. Orada hiçbir şekilde ayrışmadan bahsedemeyiz. Bu kadar farklılığı bir çatı altında kardeşçe barındıran sosyolojik bir modeldir bizim yurtlarımız.

“KADIN SPORCU ORANIMIZ YÜZDE 43. BU SAYIYI ARTIRACAĞIZ”

* Tabii İstanbul’da 20 bin yeni kapasite önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Gençlerin mutluluğuna yönelik araştırmayı umarım her birinin adreslerine göndermemde bir sakınca yoktur. Kadınların sporda ayrımcılığa kaldığı ifadeler vardı. Kadın sporcu oranımız yüzde 43. Bu sayıyı artıracağız. Yurtlarımızda psikolojik danışmanlar… Bu konuda yeni yaklaşımlar var. Bu anlamda psikolojik yaklaşımlar gerektiren yeni yaklaşımlar belirlemek bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte.Genç işsizlikle mücadele çerçevesinde Sanayi Bakanlığımızda 70 bin kişilik çalışmamız var ve meyve vermeye de başladı.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi ve 2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, AKP ve MHP oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. ANKA