Kasımda dış ticaret açığı 5,3 milyar dolar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı verilere göre, kasımda ihracat bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21 milyar 468 milyon dolar, ithalat ise yüzde 26,7 artışla 26 milyar 794 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 5,3 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 Kasım’a ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre, kasım ayında ihracat bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21 milyar 468 milyon dolar, ithalat ise yüzde 26,7 artışla 26 milyar 794 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 5,3 milyar dolar oldu.

Dış ticaret hacmi, yüzde 29,63 artarak 48 milyar 263 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Ekimde ihracat 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat ise 22 milyar 230 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

ALMANYA BAŞI ÇEKTİ

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya (1 milyar 751 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 478 milyon dolar ) ve ABD (1 milyar 365 milyon dolar ) izledi. İthalatta ise Çin, 3 milyar 38 milyon dolar ile zirvede yer aldı. Çin’i sırasıyla Rusya Federasyonu (2 milyar 965 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 867 milyon dolar) izledi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Enerji hariç olarak bakıldığında, kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,2 seviyesine yükselmiştir.

Ocak-Kasım döneminde ise bu oranın yüzde 98,3 seviyesine çıktığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında, Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,8 seviyesinde, Ocak-Kasım döneminde ise bu oran yüzde 84,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.”

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