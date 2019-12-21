Kasımpaşa 3 – Gaziantep 4 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa‘yı 4-3 mağlup etti.

Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 23’e çıkardı. Ligde 9. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz (Dk. 61 Thiam), Mustafa Pektemek (Dk. 42 İlhan Depe), Koita

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 72 Twumasi), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 82 Pawlowski), Güray Vural, Kayode (Dk. 88 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 5, Dk. 44 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 21 Kenan Özer, Dk. 33 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 10 Veysel Sarı, Dk. 57 Quaresma, Dk. 80 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Diarra, Dk. 73 Günay Güvenç, Dk. 77 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK), Dk. 10 Fatih Öztürk, Dk. 52 Aytaç Kara, Dk. 66 Khalili, Dk. 89 İlhan Depe, Dk. 90+4 Sarp Yiğit (Yardımcı antrenör) (Kasımpaşa)

5. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural, pasını sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Morais’e verdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Popov’a çarparak kaleye yöneldi. Direk dibinde kaleci Fatih Öztürk’ün kontrol edemediği meşin yuvarlağı Kayode tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-1.

10. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağdan Quaresma’nın kullandığı kornerde Mustafa Pektemek’ten seken topu Veysel Sarı, altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşuyla filelere yolladı: 1-1.

21. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Kayode’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında 2 savunma oyuncusu arasında iyi yükselen Kenan Özer’in altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

25. dakikada Djilobodji’nin geri pasında kaleci Günay Güvenç, topu uzaklaştırmakta geç kaldı. Günay’ın uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Koita’ya çarptı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK farkı 2’ye çıkardı. Kenan Özer’in soldan kullandığı kornerde altıpasa doğru hareketlenen Djilobodji, uygun durumda yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-3.

43. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kenan Özer, ceza sahasında çizgiye yakın bölgede Quaresma ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 44. dakikada topun başına geçen Kayode, kaleci Fatih Öztürk ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-4.

Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK 4-1 önde kapattı.

47. dakikada Kasımpaşa, Quaresma ile rakip yarı sahanın ortasından serbest vuruş kullandı. Kale sahasına hareketlenen Veysel Sarı’nın altıpasın solundan uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye indirdi. Özgür Çek, soldan pasını ceza alanındaki İlhan Depe’ye verdi. Bu oyuncu, kontrol ettiği topu Quaresma’ya aktardı. Portekizli futbolcu, rakibinden şık bir şekilde dönerek sıyrıldıktan sonra altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4.

71. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Jefferson’un ceza sahası içinde topa eliyle dokunduğuna karar veren maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasına gitti. 73. dakikada topun başına geçen Quaresma’nın vuruşunda kaleci Günay Güvenç, sağ köşeden topu çelerek gole izin vermedi. Ancak yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, Günay’ın çizgi ihlali yaptığına karar verdi ve müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltının tekrarlanmasına hükmetti. 75. dakikada tekrar topun başında geçen Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı sağ köşeden çelerek yine gole izin vermedi.

80. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Özgür Çek’in ceza yayının solundan kale alanına gönderdiği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ardından Popov kafayla meşin yuvarlağı tekrar ceza alanına doğru gönderdi. Altıpasın içinde Veysel Sarı’nın dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam’ın penaltı noktası civarından düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 3-4.

Gaziantep FK karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Maçın ardından

– Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu:



– “İlk yarı bizim için kabus gibiydi”

– “Takım savunmasını geliştirmemiz gerekiyor”

– Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:



– “Mücadelenin ilk yarısında bu sezonki en iyi oyunumuzu oynadık”

Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’ye 4-3 yenilen Kasımpaşa’nın teknik direktörü Tayfur Havutcu, sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Havutcu, 4-1 geride tamamladıkları ilk yarıda basit goller yediklerini belirtti.

İlk yarıda kötü bir performans sergilediklerini vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, “Üzgünüz. Evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarı bizim için kabus gibiydi. Kötü oynadık. Reaksiyon göstermedik. Rakibin işini kolaylaştırdık. İkinci yarıda ise çok farklı bir maç vardı. İstediğimiz golleri bulduk, penaltı yakaladık. En kötü beraberliği sağlayabilirdik. Golü erken bulsak belki maçı da kazanabilirdik.” diye konuştu.

Savunmada sıkıntılarının olduğunu dile getiren Tayfur Havutcu, “Devre arasında gerekli takviyeler yapılacaktır. Son maçı iyi bir şekilde geçirip devre arasına girmek istiyoruz. Gol atma sıkıntımız yok, basit goller yiyoruz. Takım savunmasını geliştirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

– Sumudica: “Son 2 maçta aldığımız 6 puan önemli”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, müsabakanın özellikle ilk yarısındaki mücadelelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılaşmada iki farklı 45 dakika oynandığını aktaran Sumudica, “Mücadelenin ilk yarısında bu sezonki en iyi oyunumuzu oynadık. İkinci yarıda ise yediğimiz ilk golde Kana Bıyık, ikinci golde ise Kenan Özer sakatlandıkları için sahada değillerdi. Eksik olduğumuz esnada gol yedik. Son 2 maçta aldığımız 6 puan önemli. İlk yarı için 20-21 puan sözü vermiştim. 23 puan yaptık. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gaziantep FK’yi Süper Lig’de tutmayı hedeflediklerinin altını çizen Rumen teknik adam, “Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek. Gaziantep FK’nin üst sıralara çıkması herkes için daha iyi. Daha iyi olmamız için birkaç transfere ihtiyaç var. Takıma 4 oyuncunun katılması gerekiyor. Bunun için başkanla görüştüm. Bu 4 oyuncuyu takıma katarsak, daha güçlü bir Gaziantep FK olacak.” değerlendirmesinde bulundu.