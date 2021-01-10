Kasımpaşa, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) – Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ile yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.
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