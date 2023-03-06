Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Alaturka Online
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Süper Lig’de 24. haftanın perdesi İstanbul’da kapanacak. Son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 22 puanla 16. sırada bulunan Selçuk İnan’lı Kasımpaşa, 2 maçtır kaybetmeyen, 25 puanla 12. basamakta yer alan Nuri Şahin’li Antalyaspor’u ağırlayacak. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Kasımpaşa-Antalyaspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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