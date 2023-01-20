Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Kasımpaşa ile Başakşehir, Süper Lig’in 20. haftasında karşı karşıya gelecekler. 4 maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor deplasmanında sona eren Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 3 puanı kapıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. 4-1’lik Alanyaspor galibiyetinin ardından Beşiktaş ‘a kaybeden, Karagümrük’le berabere kalan Selçuk İnan’lı Kasımpaşa, evinde kazanıp ateş hattı ile arasındaki farkı açmak istiyor. Paşa’da sakat ya da cezalı oyuncu yok. Turuncu Lacivertliler’de ekibinde ise Biglia, Traore sakat, Ndayisihimiye ve Okaka cezalı.

Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Turgut Doman’ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Başakşehir muhtemel 11’ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Petretta, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Ouanes, Fall, Bahoken

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Keny