Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’in ilk yarısındaki maçı Galatasaray evinde 1-0’lık skorla kazanmıştı. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda aldığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor. İşte Kasımpaşa Galatasaray maçının saati ve kanalı…

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İki takımın karşı karşıya gelecekleri Süper Lig müsabakasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

32. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 5 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 63 golüne, lacivert-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray evinde 1-0’lık skorla kazanmıştı. İHA