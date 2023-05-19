Kasımpaşa-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Kemal Özdeş’li Kasımpaşa ile Fatih Tekke’li İstanbulspor, Süper Lig’in 35. haftasında kozlarını paylaşacak. İstanbul derbisi öncesi Paşa, 37 puanla 13. sırada. İstanbul ise 35 puanla 15. basamakta. Ankaragücü beraberliğinin ardından Sivasspor’u deplasmanda deviren Lacivert Beyazlılar, evinde seri peşinde olacak. Hükmen Hatay galibiyetiyle beraber yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında bozulan Sarı Siyahlılar ise kritik deplasmanda yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Kasımpaşa-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Kasımpaşa-İstanbulspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa-İstanbulspor muhtemel 11’ler:
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Djilobodji, Donk, Ouanes, Aytaç, Malsa, Eysseric, Fall, Chouiar, Koita
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet, Duhan, Ba, Rroca, Onur, Ethemi, Lokilo, Ez