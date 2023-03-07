Kasımpaşa maçına yetişecekler mi? Galatasaray’da 4 yıldız için seferberlik

Lider Galatasaray, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçıyla Süper Lig’e dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılarda karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan yıldız isimlerin durumu merak ediliyor.

3 TAKVİYEYLE KAPATTILAR

Galatasaray uzatmalarla beraber 5 Mart’a kadar süren ara transfer dönemini 3 takviyeyle kapattı. Savunmaya satın alma opsiyonuyla birlikte Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı ve Hatayspor’dan Sam Adekugbe’yi alan Sarı- Kırmızılılar, hücum hattına da 23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’yu transfer etti.

Galatasaray bu süreçte Van Aanholt ve Haris Seferovic’le de yollarını ayırdı.

ZANIOLO’NUN 11 HAZIRLIĞI

Çıktığı iki hazırlık maçında toplam 55 dakika süre alıp, 2 gol, 1 asiste imza atan, çalımları, şık pasları ve temposuyla dikkat çeken Nicolo Zaniolo, ligde ilk 11’e hazırlanıyor.

Genç yıldız, sakatlığı bulunan Mertens’in durumuna göre forvet arkasında veya sağ kanatta Kasımpaşa karşısına çıkabilir.

TAKIM GÜNÜ İZİNLİ GEÇİRDİ

Haftayı İstanbulspor’la oynanan ve 6-0 kazanılan yardım maçıyla kapatan Galatasaray, dünü izinli geçirdi.

Sarı-Kırmızılı ekip, hafta sonunda Kasımpaşa ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün saat 17.30’da başlayacak olan antrenmanla devam edecek.

TARAFTAR TAKIMI BEKLİYOR

Hasret bitiyor, Galatasaray’da takım ve taraftar 1 ay sonra yeniden buluşuyor. Nef Stadı’ndaki Kasımpaşa maçının öncelikli biletleri dün satışa çıktı. Sarı-Kırmızılılar hem tribünü doldurmaya hem de özel bir koreografi yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın cumartesi günü Kasımpaşa ile Nef Stadı’nda oynayacağı maçın öncelikli biletleri dün itibarıyla satışa çıktı. Fiyatlar tribün kategorisine göre 285 TL, 295 TL, 550 TL, 700 TL, 900 TL, 1000 TL, 1200 TL, 1500 TL, 2000 TL, 3500 TL, 3850 TL, 4000 TL ve 4500 TL arasında değişiyor. Taraftarlar öncelikli biletlere büyük ilgi gösterirken, bugünkü genel satışla beraber biletlerin tamamının tükenmesi bekleniyor. Lige ara verildiği günden bu yana takımlarına hasret kalan taraftarlar, Sarı-Kırmızılı futbolcularla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor.

Depremzedeler için

Diğer taraftan tribünlerde özel bir koreografi hazırlığı var. Depremden etkilenen bölgeler için de maç günü özel etkinlikler gerçekleşecek. Kulüpten maça gelemeyecek olan kombine sahiplerine biletlerini devretmeleri konusunda da çağrı yapıldı. Sarı- Kırmızılılar yine 46 bin seyircinin üzerinde bir tribün doluluğu hedefliyor. Aslan en son 5 Şubat’taki iç saha maçında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

REKOR İÇİN GERİ SAYIM

Ligden çekilen Gaziantep’e karşı hükmen galip sayılan Galatasaray’ın kazanma serisi 13 maça çıktı. Böylece Beşiktaş’ın 1959-1960 sezonundaki 13 haftalık rekorunu egale eden Cim Bom, cumartesi günü Kasımpaşa karşısına yeni rekor için çıkacak.

Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan ve ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ile oynaması gereken maç, hükmen Galatasaray’ın lehine yazılınca, Cim Bom’un ligdeki galibiyet serisi 13 maça çıktı. Aslan bu sonuçla, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Ancak daha da önemlisi Sarı-Kırmızılılar 62 yıldır kırılamayan bir rekoru tarihin tozlu sayfalarına göndermeye hazırlanıyor. Beşiktaş’ın 1959-1960 sezonunda üst üste 13 lig maçı kazanarak kırdığı rekoru, bu hafta itibarıyla egale eden Cim Bom, şimdi tarihi yeniden yazmak için geri sayımda.

Hem rekor hem şampiyonluk

Sarı-Kırmızılılar, ligde cumartesi günü Nef Stadyumu’nda oynanacak olan Kasımpaşa sınavını da kazanması halinde, galibiyet serisini 14 maça çıkaracak. Böylece lig tarihinde elde edilen en uzun galibiyet serisi de Galatasaray’a geçmiş olacak. Aradaki 3 kupa zaferi de eklendiğinde toplamda 16 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Aslan, tüm hazırlıklarını bu müthiş seriyi sürdürebilmek üzerine yapıyor. Aynı zamanda hem ligde hem de kupada yoluna devam eden Galatasaray’da hedef, bir yandan rekorları kırarken diğer taraftan sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayabilmek.

ASLAN’IN GÖZÜ YILDIZLARDA

Cim Bom’da Icardi, Mertens, Torreira ve Muslera için seferberlik ilan edildi.

Galatasaray bugünden itibaren tamamen cumartesi akşamı oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesine konsantre olacak. Sarı-Kırmızılı ekipte asıl merak edilen konu ise bir süredir takımdan ayrı olan ve İstanbulspor ile oynanan yardım maçında kadroya alınmayan isimlerin durumu. Sağlık ekibi, takımla birlikte çalışamayan dört oyuncuyu da zorlu mücadeleye yetiştirebilmek adına seferberlik ilan etmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları da süreci yakından takip ederken, kulüp doktorlarından anlık bilgi talebinde bulunuyor.

Torreira iyi durumda

Orta sahadaki kilit isimlerden Lucas Torreira, soğuk algınlığı nedeniyle dinlenmeye çekilmişti. Uruguaylı oyuncunun hastalığı üzerinden attığı ve iyileşme sürecine başladığı öğrenildi. Torreira’nın Kasımpaşa karşısında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 27 yaşındaki futbolcunun bugünkü idmana yetiştirilmesi hedefleniyor.

Muslera çalıştı ama…

Kaleci Fernando Muslera’nın takımdan ayrı yaptığı çalışmalar devam ediyor. Özellikle Muslera’nın geri dönüş süreci beklenenden daha çabuk gerçekleşti. Uruguaylı eldivenin bir sonraki Konya sınavında sahada olması bekleniyor. Ancak Nando’nun Kasımpaşa’ya karşı oynaması için de yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Mertens daha zor

Dries Mertens de takımdan ayrı çalışıyor. 35 yaşındaki Belçikalı futbolcunun durumu bugün bir kez daha kontrol edilecek. Sağlık ekibinin raporuna göre tecrübeli oyuncunun idmanda yer alıp almayacağı netlik kazanacak. Ancak Mertens’in iyileşmesinin biraz daha zaman alabileceği ve oyuncunun riske edilmemesi adına Konyaspor sınavının daha gerçekçi bir dönüş maçı olabileceği belirtiliyor.

Akıllar Icardi’de

Taraftarların dönüşünü dört gözle beklediği oyuncu ise kuşkusuz Mauro Icardi. Arjantinli yıldızın sosyal medyadaki her hareketini yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağını çok merak ediyor. Hazırlık maçında ve son idmanda dinlendirilen tecrübeli futbolcunun sakatlığıyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılmadı. Özel hayatında sorunlar yaşayan Icardi’nin, Kasımpaşa karşısında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Golcü oyuncunun bugünkü idmanda yer alması bekleniyor.

Buruk’la görüştüler

Bu arada dört oyuncu da teknik direktör Okan Buruk’la görüşerek, cumartesi günü sahada olmak istediklerini ilettiler. Başarılı çalıştırıcı, oyuncuların takımla çalışıp çalışmama durumlarına göre önümüzdeki günlerde bir karar verecek.