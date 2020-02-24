Kasımpaşa maçtan sonra hastaneye gitti

Yazan:
Alaturka Online
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Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin’in ailesini yalnız bırakmadı. Lacivert-beyazlı kulübün oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanları Denizlispor müsabakasının ardından soluğu Nursal Bilgin’in hayatını kaybettiği Taksim İlkyardım Hastanesi’nde aldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, futbolcular ve kulüp çalışanları, Nursal Bilgin’in ailesine taziyelerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Kasımpaşa’dan ayrılan ve Antalyaspor forması giyen Veysel Sarı da hastaneye gelerek başsağlığı dileklerini iletenler arasındaydı.

24 Şubat 2020 Tribünde kalp krizi geçiren Nursal Bilgin hayatını kaybetti Son dakika! Kasımpaşa Denizlispor maçı esnasında eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi geçirdi ve derhal hastaneye kaldırıldı. Bilgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlgili Haberi Oku

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