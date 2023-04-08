Kasımpaşa-Trabzonspor maçı (CANLI)

Orhan Ak’ın istifası sonrası geçici olarak takım İhsan Derelioğlu’na emanet edilirken, Bordo-Mavililer bugün Kasımpaşa’yı devirip, ligde moral bulmak istiyor. Futbol izleme komitesinin başındaki Derelioğlu, daha önce Abdullah Avcı gelmeden Alanyaspor maçında teknik sorumlu olarak kulübede yer almıştı. Karadeniz ekibi, saat 20.30’da başlayan maçı kazanıp, 3. sırada yer alan Beşiktaş’la puan farkını 5’e düşürmek amacında. Avrupa biletini kapmak için Fırtına’nın elinde sadece lig kaldı. Normalde ilk 3 sıra Avrupa’ya gidiyor ancak Fenerbahçe’nin kupayı kazanması durumunda, mevcut puan tablosuna göre 4. takım bu hakkı kazanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Burak Şeker’in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde…

Kasımpaşa-Trabzonspor ilk 11’ler:

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Valentin Eysseric, Haris Hajradinovic, Mickael Malsa, Mustafa Eskihellaç, Mounir Chouiar, Mamadou Fall

Yedekler: Erdem Canpolat, Mortadha Ben Ouannes, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tunay Torun, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Fode Koita, Ahmet Engin, Stephane Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Lazar Markovic, Maxi Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Bruno Peres, Arif Boşluk, Edin Visca, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok

883 gün sonra İhsan Derelioğlu

2020-2021 sezonunda Eddie Newton’ın ayrılmasından sonra Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve Bordo-Mavililer rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçın ardından Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı’ya teslim etmişti. İhsan hoca, tam 883 gün aranın ardından Trabzonspor’un başında maça çıktı.

Trabzonspor’da 2 eksik

Trabzonspor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan ve tedavisi yeni tamamlanan Trezeguet, İstanbul’a götürülmedi. Bu ikili dışında İhsan Derelioğlu, tüm oyuncuları kafileye dahil etti. İşte Fırtına’nın Kasımpaşa maçı kadrosu: Uğurcan, Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Peres, Larsen, Eren, Denswil, Bartra, Hüseyin, Arif, Gbamin, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Doğucan, Enis Bardhi, Naci, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez, Umut Bozok.

İstanbul’a moralli gittiler

Bordo Mavililer, dün öğlen saatlerinde yaptığı son idmanın ardından özel uçakla İstanbul’a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki taktik provada futbolcuların moralli görüntüsü dikkat çekti.