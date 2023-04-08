Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11’ler)

Orhan Ak’ın istifası sonrası geçici olarak takım İhsan Derelioğlu’na emanet edilirken, Bordo-Mavililer bugün Kasımpaşa’yı devirip, ligde moral bulmak istiyor. Futbol izleme komitesinin başındaki Derelioğlu, daha önce Abdullah Avcı gelmeden Alanyaspor maçında teknik sorumlu olarak kulübede yer almıştı. Karadeniz ekibi, saat 20.30’da başlayacak maçı kazanıp, 3. sırada yer alan Beşiktaş’la puan farkını 5’e düşürmek amacında. Avrupa biletini kapmak için Fırtına’nın elinde sadece lig kaldı. Normalde ilk 3 sıra Avrupa’ya gidiyor ancak Fenerbahçe’nin kupayı kazanması durumunda, mevcut puan tablosuna göre 4. takım bu hakkı kazanacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Burak Şeker’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor ilk 11’ler:

Kasımpaşa (Muhtemel): Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin, Eysseric, Aytaç, Mustafa, Hajradinovic, Chouiar, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez

883 gün sonra İhsan Derelioğlu

2020-2021 sezonunda Eddie Newton’ın ayrılmasından sonra Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve Bordo-Mavililer rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçın ardından Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı’ya teslim etmişti. İhsan hoca, tam 883 gün aranın ardından Trabzonspor’un başında maça çıkacak.

Kadro tercihi merak konusu

İhsan Derelioğlu’nun bugünkü mücadeleye nasıl 11’le çıkacağı ise merak konusu. Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez, Visca gibi isimlerin yeri garanti. Orta saha ve savunma hattında ciddi değişimler yaşanabilir. Denswil’in yanında Hüseyin mi yoksa Bartra mı oynayacak net değil. Bek bölgesinde Larsen, Peres ve Eren’den ikisi tercih edilecek.

Trabzonspor’da 2 eksik

Trabzonspor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan ve tedavisi yeni tamamlanan Trezeguet, İstanbul’a götürülmedi. Bu ikili dışında İhsan Derelioğlu, tüm oyuncuları kafileye dahil etti. İşte Fırtına’nın Kasımpaşa maçı kadrosu: Uğurcan, Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Peres, Larsen, Eren, Denswil, Bartra, Hüseyin, Arif, Gbamin, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Doğucan, Enis Bardhi, Naci, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez, Umut Bozok.

İstanbul’a moralli gittiler

Bordo Mavililer, dün öğlen saatlerinde yaptığı son idmanın ardından özel uçakla İstanbul’a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki taktik provada futbolcuların moralli görüntüsü dikkat çekti.