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7 Nisan 2023
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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
Alaturka Online

Orhan Ak’ın istifası sonrası geçici olarak takım İhsan Derelioğlu’na emanet edilirken, Bordo-Mavililer bugün Kasımpaşa’yı devirip, ligde moral bulmak istiyor. Futbol izleme komitesinin başındaki Derelioğlu, daha önce Abdullah Avcı gelmeden Alanyaspor maçında teknik sorumlu olarak kulübede yer almıştı. Karadeniz ekibi, saat 20.30’da başlayacak maçı kazanıp, 3. sırada yer alan Beşiktaş’la puan farkını 5’e düşürmek amacında. Avrupa biletini kapmak için Fırtına’nın elinde sadece lig kaldı. Normalde ilk 3 sıra Avrupa’ya gidiyor ancak Fenerbahçe’nin kupayı kazanması durumunda, mevcut puan tablosuna göre 4. takım bu hakkı kazanacak.

Kadro tercihi merak konusu

İhsan Derelioğlu’nun bugünkü mücadeleye nasıl 11’le çıkacağı ise merak konusu. Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez, Visca gibi isimlerin yeri garanti. Orta saha ve savunma hattında ciddi değişimler yaşanabilir. Denswil’in yanında Hüseyin mi yoksa Bartra mı oynayacak net değil. Bek bölgesinde Larsen, Peres ve Eren’den ikisi tercih edilecek.

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