Kasımpaşa’da Jeffrey Bruma ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da flaş bir ayrılık yaşandı. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un haberine göre; İstanbul ekibinde Jeffrey Bruma, Hollanda temsilcisi Heerenveen ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde Chelsea, Leicester City, PSV, Wolfsburf ve Schalke takımları bulunan 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı Kasımpaşa’da beklenen performansı bir türlü veremedi ve sakatlık sorunu nedeniyle formasından uzakta kaldı.

25 kez de Hollanda Milli Takımı’nın formasını terleten tecrübeli futbolcu Kasımpaşa formasıyla 26 maça çıktı ve herhangi bir istatistik üretemedi.