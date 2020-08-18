Kasımpaşa'dan “Üç büyüklere” destek

İSTANBUL (AA) – Kasımpaşa Kulübü, Türk futbolunun "Üç büyükler"i olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verdiği destekle ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp sahibi ve yönetim kurulu başkanı Turgay Ciner'in bugüne dek Türk futboluna 150 milyon dolar yatırım yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, bugün tamamına yakını ülkemizin önemli takımlarında forma giyen çok sayıda oyuncuyu Süper Lig'imize kazandırmış, yurt içi ve yurt dışına önemli transferler gerçekleştirmiştir. Tarihi bir semt takımı olan Kasımpaşa'mızı güçlü bir takim haline getirmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi kulüplerimiz de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Kulüplerimiz, yayın gelirlerinin azalması, seyircisiz oynama, kombine gelirlerinden mahrum kalma gibi gibi çok ciddi maddi kayıpların içerisindedir."

Kasımpaşa Kulübünün bu zor süreçte takımların karşılaştığı sorunları gündeme getirdiği ve bunlara çözüm üretmek adına önemli adımlar atmayı bir sorumluluk olarak gördüğü belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu bağlamda, pandemi sürecinden dolayı liglerin 12 Eylül öncesi başlamasının yanlış olacağını ısrarla dile getirdik. Ayrıca ligden düşmenin bu sezon olmaması için büyük gayret sarf ettik. Yine Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı sınırı kararını ertelemesi konusunda inandığımız gerekçeler nedeniyle çaba gösterdik. Türk futbolunun içinde bulunduğu mali çıkmazı daha da derinleştirecek olan, mevcut kulüp başkanlarını görev sürelerinden önceki borçlardan sorumlu kılan, uygulanabilirliği imkansız, haksız rekabeti ve adil olmayan koşulları ortaya çıkaran harcama limitleri konusunu, tüm kulüplerinin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gayretlerimizi sürdürdük."

Açıklamada, Kasımpaşa'nın kimseye borcu olmayan ve mali problemi bulunmayan bir kulüp olduğu vurgulanarak, "Tüm bunların yanı sıra Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa Kulübünün Türk sporuna katkı sağlamaya devam edeceği aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu noktada Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarında yayınlama kararı almıştır. Ayrıca bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk'ün Galatasaray Kulübünün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, sarı-kırmızılılar ile bu süreçte dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik. Rekabetçi ve adil bir lig olması adına gerekli eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe Kulübünün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik."

Açıklamada, Kasımpaşa Kulübünün bu sene kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı belirtilerek, "Kasımpaşa Spor Kulübü, 'Semtlerin efendisi, efendilerin semti' sloganıyla, 'Ben' değil 'Biz' diyen, her zaman olduğu gibi Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunu olarak gören, taraftarı, oyuncusu ve teknik kadrosu ile Türk futbolunun yeni yepyeni eskimez ideallerini gerçekleştirme hedefiyle futbolumuza hizmet etmeye devam edecektir. Kasımpaşa Kulübü bu maksatla, sürdürülebilir rekabetçi ve başarılı bir lig olması için elinden gelen her türlü gayreti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Kasımpaşa Kulübü, genç kuşakların sevgi ve saygı dolu bir spor dünyasına sahip olabilmeleri için katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır. Yaşasın Türk futbolu." denildi.