Kasımpaşa’dan Yusuf Demir bombası

Gaziantep ve Hatayspor, deprem felaketinden en çok etkilenen Süper Lig takımları olmuş ve bu sezondan çekilmişlerdi. Diğer kulüpler, bu takımlarda bulunan ve futbola devam etmek isteyen oyunculara kucaklarını açtı.

Gaziantep’te bu sezon sergilediği başarılı performansla Milli formaya göz kırpan kaleci Günay Güvenç için Galatasaray’ın devrede olduğu kaydedilmişti. Ancak Günay, düzenli oynamak istediği için Kasımpaşa’nın teklifine ‘evet’ dedi. Paşa ayrıca Gaziantep’in başarılı hücum oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı da kadrosuna kattı. Lacivert-Beyazlılar iki oyuncuyu da sezon sonuna kadar kiraladı.

Yusuf’ta imza yakın

Paşa’nın teknik patronu Selçuk İnan şimdi de gözünü Yusuf Demir’e dikti. Galatasaray, sezon başında 6 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı genç yetenekten beklediği performansı alamadı. Sarı-Kırmızılılar, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamaya sıcak bakıyor. Kulüpler arasında anlaşmanın sağlandığı, Yusuf’la yapılan görüşmelerde de önemli mesafe katedildiği öğrenildi.