Kasımpaşa’nın genç kalecisi Ramazan Özkanlı, Ahmet Eyüp Türkaslan’ı formasında yaşatacak

Kahramanmaraş merkezli olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bir çok insan yaşamını yitirdi. Spor dünyasından da kayıplar yaşandı. Bunlardan biri de Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan oldu.

Malatya’da oturduğu bina yıkılan Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşi sağ kurtulurken, kendisinin birkaç gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Malatya’nın yaşanan deprem felaketinden en fazla etkilenen biri olması nedeniyle Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı.

RAMAZAN ÖZKANLI MESLEKTAŞINI UNUTMADI

Ahmet Eyüp Türkaslan’ın vefat haberi futbol dünyasını da derinden yaraladı. Kasımpaşa’nın 20 yaşındaki kalecisi Hacı Ramazan Özkanlı bu duruma kayıtsız kalmadı.

20 yaşındaki genç eldiven, meslektaşı Ahmet Eyüp Türkaslan’ın anısını yaşatmak adına 44 numaralı formayı giymeye karar verdi.

Kariyerine Eyüpspor altyapısında başlayan Ramazan Özkanlı, 2017 yılında Kasımpaşa’ya transfer olmuştu. Bİr dönem Sarıyer’de kiralık olarak forma giyen genç kaleci, Türkiye U19 Milli Takımı’nda da forma giydi.

Esat Soydabircan – Fanatik.com.tr