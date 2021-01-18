Kasımpaşa'nın yeni transferi Drinkwater: “Çok heyecanlıyım”

İSTANBUL (AA) – Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, İngiltere'nin Chelsea takımından sezon sonuna kadar kiraladığı İngiliz futbolcu Danny Drinkwater transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan videosunda açıklamaları yer alan Drinkwater, "Gerçekten heyecanlıyım. Uzun zamandır beklediğim bir andı. Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti. Çok heyecanlıyım. Yeni bir tecrübe. Birçok yeni şey beni bekliyor. Yeni bir dil, yeni bir kültür. Heyecanlı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa tesislerini harika bulduğunu aktaran İngiliz futbolcu, "Biraz şaşırtıcı aslında. Videolarda da güzel gözüküyordu ama canlı görünce gerçekten müthiş. Harika bir yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahaları… Burası gerçekten çok iyi bir tesis. Hedefim tekrar oynamaya başlamak. Formda olmam gerekiyor çünkü Kasımpaşa'ya yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapıp, umarım Avrupa Ligi'ne gidebilecek pozisyonda ligi bitirmemize yardımcı olabilirim." şeklinde konuştu.

Drinkwater, Kasımpaşa Kulübünün bu sene 100. yılına girmesiyle ilgili olarak ise "Umuyorum bir 100 yıl daha devam eder. Benim için de iyi bir zaman ve umarım bu yılı özel kılabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.