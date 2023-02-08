Kasımpaşa’nın yıldız ismi Bahoken depremde yaşadıklarını anlattı

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş’ın yanı sıra çevre illerde de depremin yıkıcı dehşeti yakından hissedildi. Bu illerden biri de Hatay oldu.

Süper Lig’de Hatayspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kasımpaşalı oyuncular da depreme Hatay’da kaldıkları otelde yakalandı. Kasımpaşa’nın Fransız yıldızı Stephane Bahoken, yaşadıklarını Le Parisien’e anlattı.

‘5-6 DAKİKA SÜRMÜŞ GİBİ HİSSETTİM’

‘Sabah saat 04:00 civarında otel sallanmaya başladı. Uyuyordum. Yatağımın sarsılmasıyla birlikte uyandım.

Odamda bulunan dolaplar ve pencereler kırılmaya başladı. Her saniye deprem daha da şiddetini artırmaya başladı.

Bir dakika civarında sürmüş olmalı ama bana beş, altı dakika sürmüş gibi geldi.”

‘ÇIPLAK AYAKLA ÇIKANLAR OLDU’

“Otelimiz depreme dayanıklı olduğu için çok şanslıydık. Yatağımda yorganıma sarılıp depremin bitmesini bekledim.

Ardından bütün eşyalarımı toplayarak takım arkadaşlarımla birlikte çıktı. Bazıları çıplak ayakla otelden çıktı.

Otelin önüne çıktığımızda yıkılan binaları gördüm ve bizim otelinde başımıza yıkılabileceğini düşündüm.

Bu depremde gerçekten ölebilirdik. Ölümü çok ucuz atlattık.”

BAHOKEN’İN TÜRKİYE KARİYERİ

Temmuz 2022’de bonservis bedeli olmadan Kasımpaşa’ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maçta görev aldı.

Bahoken bu maçlarda dört kez gol atmayı başarırken iki kez de asist yaptı.