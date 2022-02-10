Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem corona hem de kanser olduğunu öğrendi

Gaziantep’te hastaneye kaşıntı şikayetiyle gelen Şükran Tekin’in hem lenf kanserine hem de corona virüse yakalandığı tespit edildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Şükran Tekin, yoğun kaşıntı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Tekin’in hastanede yapılan corona testi negatif çıkarken biyopsi için parça alınmasının ardından Tekin’in durumu ağırlaştı. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine komaya girmiş halde sevk edilen Tekin, 10 gün önce yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hastanın tedavisini üstlenen Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülseren Elay ile ekibi kaşıntının neden kaynaklandığını araştırmaya başladı.

ENTÜBE OLMADAN YENDİ

Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi Covid’in yaygın belirtilerini yaşamayan hastanın akciğer tomografisinde de Covid-19 bulgusuna rastlanmadı. Covid-19 şüphesi üzerine tekrar testi alınan hastanın Covid testi bu kez pozitif çıktı. Test sonucunun ardından Covid tedavisine başlanan hasta virüsü entübe olmadan yendi.

CORONAYI KAŞINTIYLA GEÇİREN İLK HASTA

Hastanın biyopsi sonucunu inceleyen Elay, hastanın lenf kanserine de yakalandığını tespit etti. Türkiye’de korona virüsü kaşıntı belirtisiyle geçiren ilk hasta olan Tekin’in sadece kaşıntı belirtisi yaşaması doktor Elay’ı da şaşırttı. Doktor Elay’ın şüphelerinin doğru çıkması hastanın doğru tedaviyle virüsü yenmesini sağladı. Covid’i kısa sürede yenen hastanın testi negatife dönerken Tekin’in şimdiki hedefi ise lenf kanserini yenmek.