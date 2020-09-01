Kaspersky, bir şirketin 3,4 milyon dolar zarar etmesini önledi

İSTANBUL (AA) – Kaspersky'nin talebiyle Forrester Consulting tarafından Haziran 2020'de yapılan "Total Economic Impact" araştırmasına göre, Kaspersky Fraud Prevention (Kaspersky Dolandırıcılık Önleme) çözümü, bir şirketin 3 yıl içinde dolandırıcılık nedeniyle 3,4 milyon dolar zarar etmesini önledi.

Kaspersky açıklamasına göre, finansal hizmetler sektöründe yaşanan dolandırıcılık vakalarının sayısı artıyor. Sektördeki kuruluşların yarısından fazlası daha yüksek hacimli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaştığını ve bunun da maliyetleri artırdığını belirtiyor. Ancak kötü amaçlı faaliyetlere karşı alınan koruma önlemleri kullanıcıların hesaplarına erişmesini zorlaştırıyor. Bu tür çözümler, giriş yapmak isteyen gerçek müşterilerin önüne engeller çıkarıyor. En uygun düzeyde güvenlikle dolandırıcılığı minimuma indirmek için bir denge kurulması ve bunu yaparken de kimlik doğrulama sürecinde olabildiğince az adım bulunması gerekiyor.

Sektördeki diğer kurumları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerini ciddiye alan bir finansal hizmetler şirketi, kendi varlıklarını ve müşterilerini nasıl koruyabileceklerini yeniden düşünmeye başladı. Bu kurum, daha önce dijital kanalda bir dolandırıcılık önleme çözümü kullanmamıştı. Ayrıntılı bir tercih sürecinden sonra şirket, rahat bir kimlik doğrulama işlemi sunması ve sürekli değişen dolandırıcılık yöntemlerini yakından takip etmesi nedeniyle Kaspersky Fraud Prevention (Kaspersky Dolandırıcılık Önleme) çözümünü kullanmaya başladı.

Bu şirketle görüşen Forrester, Kaspersky Fraud Prevention çözümünün tehditleri engellediğini ortaya çıkardı. İş gücü, soruşturma ve kurtarma maliyetleri, cezalar ve yasal giderler bir araya geldiğinde 3 yıl içinde şirketin toplam 3,4 milyon dolar tasarruf ettiği tahmin ediliyor.

Kaspersky Fraud Prevention çözümünde yer alan Gelişmiş Kimlik Doğrulama özelliği, müşterilerin kendi bilgisayarlarından giriş yaparken, kurumun çağrı merkezini ararken geçtikleri güvenlik önlemleriyle aynı düzeyde güvenlik sağlayan bir "kolay giriş" mekanizması ile sunuluyor. Ekstra aramaları azaltarak müşteri hizmetleri etkileşimini geliştiren çözüm, bu 3 yıllık süre içinde ekstra 121 bin dolar daha tasarruf sağladı.

– "Dolandırıcılık sürekli gelişen bir sorun"

Kaspersky'nin global siber güvenlik ekosistemini yakından takip etmesi de şirketin gelişen dolandırıcılık yöntemlerine karşı korunmasına yardımcı oldu. Çıkan her yeni dolandırıcılık yöntemiyle birlikte mevcut çözüme yeni bir takip süreci eklendi.

Forrester araştırması ayrıca, şirketin bu çözüm sayesinde müşteri güvenini artırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada, "Daha önce dolandırıcıların hedefi olup maddi kayıp yaşamış müşteriler, finansal hizmet sağlayıcılarının onları koruduğunu bildiğinde şirkete karşı güven ve bağlılık duygusu geliştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Dolandırıcılık Önleme İş Geliştirme Müdürü Claire Hatcher, dolandırıcılığın sürekli gelişen bir sorun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz çözümün gerçek zamanlı tehditlere uyum sağlaması müşterilerimizin içinin rahat olmasını sağlıyor. Müşterilerimizin hizmet verimliliğini etkilemeden karmaşık dolandırıcılık ve kara para aklama teşebbüslerini tespit edebilmesi bizi memnun ediyor. Kurulan bu denge, hem müşteri güvenini artırıyor hem de şirketlerin yatırımın getirisini tam olarak görebilmesini sağlıyor."