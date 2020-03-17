Kaspersky, gizli takip sağlayan “taciz yazılımı” tespit etti

İSTANBUL (AA) – Kaspersky araştırmacıları, kullanıcıların eşlerini veya iş arkadaşlarını gizlice takip etmesini sağlayan "MonitorMinor" adlı taciz yazılımı tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, "MonitorMinor" adlı yazılım, kurulduğu cihazdaki tüm verilere erişebiliyor ve bütün aktiviteleri takip edebiliyor.

Popüler birçok mesajlaşma servisini izleyebilen yazılım, aynı zamanda sosyal ağlara da ulaşıyor. Kaspersky ölçümlerine göre, bu yazılımla Türkiye'de 376 saldırı gerçekleşti.

Taciz yazılımları, kullanıcı gizliliğini ortadan kaldırarak insanların kişisel bilgilerini tehlikeye atıyor.

Basit taciz yazılımları sahip oldukları konum teknolojisiyle kurbanın nerede olduğunu kullanıcıya iletmenin yanı sıra kısa mesaj ve arama kayıtlarına ulaşabiliyor. "MonitorMinor" bunun daha da ötesine geçerek, en popüler modern iletişim araçlarının tümünden veri toplamayı hedefliyor.

Sistemde yönetici yetkilerini kullanan bu taciz yazılımı, ekran kilidi açma desenlerine de erişerek yazılımı kullanan kişiye fiziksel olarak ulaşabildiği yerlerde kurbanın cihazının kilidini açabilme imkanı veriyor. Bu taciz yazılımı yönetici yetkilerine sahip olmadığında bile, cihazları engelli kullanıcılara uygun bir hale getirmek için tasarlanan Erişebilirlik Servisi API'dan yararlanarak etkili bir şekilde çalışabiliyor.

Taciz yazılımı, bu API sayesinde uygulamalardaki etkinlikleri takip edebiliyor ve canlı ses yayını yapabiliyor.

– "Ortak bir mücadelenin önemini vurguluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Araştırma Geliştirme Ekibi Lideri Victor Chebyshev, "MonitorMinor"un birçok açıdan diğer taciz yazılımlarına göre çok üstün bir yazılım olduğunu belirterek, "Bazı benzersiz özelliklerle birlikte her tür takip olanağından yararlanan bu yazılımı kurbanın cihazında tespit etmek ise neredeyse imkansız." ifadesini kullandı.

Bu uygulamanın gizli çalıştığını aktaran Chebyshev, şunları kaydetti:

"Cihazdaki tüm gizliliği ortadan kaldırmasının yanı sıra kurbanın cihazla daha önce neler yaptığını da saldırgana gösterebiliyor. Bu tür uygulamaların varlığı, taciz yazılımlardan korunmanın ve kişisel hayatın korunması için ortak bir mücadele verilmesinin önemini vurguluyor. Bu yüzden kötü niyetli kişilerin elinde bir kontrol unsuruna dönüşebilecek bu uygulamayı kullanıcılarımıza anlatmayı önemli buluyoruz. Bir an önce olabildiğince fazla kullanıcıyı koruma altına almak için bu yazılımla ilgili bilgileri Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği grubundaki iş ortaklarımıza ilettik."

Kaspersky, taciz yazılımlarının kurbanı olma ihtimalini azaltmak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

"Akıllı telefonunuzun ayarlarından, bilinmeyen kaynaklardan gelen programların kurulmasını engelleyin. Mobil cihazınızın parolasını veya giriş kodunu güvendiğiniz kişilere bile vermeyin. Mobil cihazınızda parolalar ve uygulama konum erişim ayarları gibi tüm güvenlik ayarlarını değiştirin. Cihazınızdaki uygulamaların listesine bakarak şüpheli programların sizin bilginiz olmadan kurulup kurulmadığını kontrol edin. Eğer tacize uğradığınızı düşünüyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa ilgili bir kuruma başvurarak profesyonel tavsiye alın."