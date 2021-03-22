Kaspersky raporuna göre, Türkiye'deki çalışanların dörtte biri salgın döneminde iş değiştirmeyi düşünüyor

İSTANBUL (AA) – Kaspersky'nin "İşin Geleceğini Güvence Altına Almak" başlıklı raporuna göre, salgın koşullarında Türkiye'deki çalışanların yüzde 23'ü önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir işe geçmeyi düşünüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş piyasasındaki belirsizliklere rağmen insanlar yine de çalışmaya dair hırslarını koruyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 60'ı pandemi koşullarında durumunu korumayı tercih etse de pek çok çalışan, iş günlerini kişisel yaşamlarına daha iyi uyacak şekilde yeniden şekillendirme konusunda cesaret buluyor. Çoğu karantina ve uzaktan çalışma sürecinin ortasında kariyerlerinin geleceğini düşünmek, becerilerini geliştirmek veya yeni bir şeyler öğrenmek için daha fazla zamanları olduğuna inanıyor.

Rapora göre, seçim hangi yönde olursa olsun, iş değişiminin en büyük motivasyonu daha iyi maaş beklentisi (yüzde 50) olarak öne çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 46'sını motive eden ikinci en yaygın neden ise daha iyi bir iş-yaşam dengesine kavuşmak. Salgın, evde aileyle daha fazla zaman geçirme fırsatı sunmanın yanı sıra kişisel ilgi alanlarını ve hobileri takip etmenin önemini ortaya çıkardı. Çalışanlar bu fırsatı kaybetmek istemiyor.

Maaş ve iş yaşam dengesinin ardından üçüncü öne çıkan neden ise daha değerli ve anlamlı bir role duyulan ihtiyaç (yüzde 29) oldu. 2020'de yaşananlar çalışanların mevcut rollerini yeniden düşünmelerine, zamanlarının değerini ve neye harcamak istediklerini fark etmelerine olanak tanımış gibi görünüyor.

– "Arzu ve yeteneklerini yeniden ele alan insanlar yeni bir çalışma gerçekliği yaratmanın peşinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, "Arzu ve yeteneklerini yeniden ele alan insanlar yeni bir çalışma gerçekliği yaratmanın peşinde. Ya işlerini değiştirecek ya da mevcut rollerinde kalarak uzaktan çalışmanın faydalarını ve kavuştukları rahat ortamı sürdürmek için çaba gösterecekler. Ancak bunu başarmak için çalışanların uygun bir tutum içinde olması, esnekliği öğrenmesi ve daha akıllı çalışması gerekiyor. Elbette bu noktada çalışma ortamlarını düzenlemek ve güvenlik için sorumluluk almak şart. Ne de olsa bu durum işverenlerin gözünde bir rekabet avantajı haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, işin geleceğinin neye benzeyeceğini ve insanların buna nasıl uyum sağlayacağını keşfetmek isteyenler için bir de macera oyunu hazırladı. "Geleceğinizi Sahiplenin" temalı oyun, oyuncuları bir iş gününe götürerek çalışanlara yardımcı olacak alışkanlıkları ve kararları ortaya koyuyor ve onları kendi geleceklerine sahip olmaya davet ediyor.