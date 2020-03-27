Kaspersky'den koronavirüsle mücadelede sağlık kurumlarına destek

İSTANBUL (AA) – Kaspersky, koronavirüs salgını sırasında siber tehditlere karşı koruma sağlamak için temel uç nokta güvenliği ürünlerini Türkiye'de de sağlık kurumlarına ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, sağlık kurumlarında ortaya çıkabilecek siber güvenlik risklerini azaltmak için kurumlara yönelik çözümlerini ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Ücretsiz sunulan çözümler arasında; Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced ve Kaspersky Hybrid Cloud Security gibi uç nokta ve bulut altyapısı koruma ürünleri, SaaS uç nokta koruması Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus ve Kaspersky Security for Microsoft Office 365 yer alıyor.

– "Kurumsal Kaspersky ürünleri sağlık kurumlarına 6 ay ücretsiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Satış Ağından Sorumlu Başkan Yardımcısı Evgeniya Naumova, bu kritik durumda sağlık kurumlarının büyük baskı altında olduğunu belirterek, bu kurumların hem insanların hayatını kurtarma hem de enfeksiyonla mücadele sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti.

Doktorların, hemşirelerin ve tüm tıbbi personelin büyük bir yükü sırtladığını ve her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Naumova, şunları kaydetti:

"Sağlık sektörüne destek vermekle yükümlü olduğumuzu hissediyoruz. Sağlık kurumlarının asıl önemli işlere odaklanabilmesi için onlara temel kurumsal Kaspersky ürünlerinin lisanslarını 6 ay boyunca ücretsiz veriyoruz."

Kaspersky, siber güvenliklerini sağlamak amacıyla sağlık kurumlarına şunları uygulamasını tavsiye ediyor:

"Hem tıbbi personele hem de idari çalışanlara temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin. Bu eğitimde parolalar, hesaplar, e-posta güvenliği, USB cihazlarının kullanımı, bilgisayar güvenliği ve internette güvenli gezinti gibi temel konuları anlatın. Sağlık sektöründe bilgi teknolojileri sistemlerine yönelik siber tehdit riskinin arttığını hastane çalışanlarına açıklayın.

İnternet üzerinden gelen tehditlere karşı güvenlik duvarını etkinleştirin. Solunum cihazları gibi tüm tıbbi cihazların düzgün bir şekilde yapılandırıldığından ve güncellendiğinden emin olun. Bu cihazlara yenileri eklendiğinde hepsini hızla güncellemek ve yapılandırmak için özel bir prosedür uygulayın. Sahip olduğunuz güvenlik çözümünün artan cihaz sayısına yetecek kadar lisansı olduğundan emin olun."