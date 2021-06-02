Kassam Tugayları'nın esir takası için elinde tuttuğu İsraillilerden ikisi asker

GAZZE (AA) – ABDURRAUF ARNAVUT / YASİR EL-BENNA – İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesi kalıcı hale getirmek için yapılan görüşmelerde Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması talebini dillendirmesi, Hamas ile muhtemel bir esir takası konusunu gündeme getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar sonucu tahrip olan bölgenin yeniden inşasının, esir tutulan İsrail askerlerinin iadesi koşuluna bağlı olduğunu belirtti.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil de 30 Mayıs'ta, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'nin imarını görüşmek üzere çıktığı bölge turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin iade edilmesi talebi de ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye ise Abbas Kamil ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, esir takası meselesiyle Gazze'nin yeniden imarı ve ateşkes arasında bağlantı kurulmasını kabul etmediklerini vurgulayarak, esir takasının diğer tüm meselelerden bağımsız bir konu olduğunu ifade etti.

Bu arada Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail ile esir takası konusunda ilerleme katedilmesi için önlerinde gerçek bir fırsat olduğunu söyledi.

Dün yaptığı açıklamada ise "Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 sayısını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız." diyen Sinvar, daha fazla ayrıntıya girmeden ellerindeki İsrailli esirlerin karşılığında 1111 Filistinli esir almak hedefinde oldukları imasında bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

Kassam Tugayları'nın ellerindeki İsrailler hakkında elde edilen bilgiler ise şu şekilde:

– Oron Şaul:

İsrail kaynaklarına göre, 27 Aralık 1993'te dünyaya gelen Oron Şaul, kuzeydeki En-Nasıra bölgesindeki bir Yahudi yerleşim biriminde yaşıyordu.

Daha sonra İsrail ordusuna katılan Şaul, Gazze sınırında görev yaptı. Şaul, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aktif görev üstlendi.

İsrailli asker, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından 20 Temmuz 2014'te Gazze'nin doğusunda İsrail ordusuna karşı düzenlenen bir operasyon sırasında alıkonuldu. Söz konusu operasyonda 14 İsrail askeri de öldürülmüştü.

Kassam Tugayları daha sonra yayımladığı bir videoda İsrailli askeri esir aldıklarını duyurdu. İsrail ise Şaul'un öldürüldüğünü açıkladı. Ancak ailesi İsrail'in bu açıklamasını kabul etmedi.

Hamas, o zamandan bu yana Şaul ile ilgili başka bilgi paylaşmadı.

– Hadar Goldin

Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon'un kuzeni olduğu belirtilen Hadar Goldin ise 18 Şubat 1991'de doğdu.

Kassam Tugayları, Goldin'i de yine 2014 yılındaki İsrail saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nin güneyinde esir aldı.

İsrail, Goldin'ın kaçırılmasına karşılık Refah kentinde sivil bölgeler de dahil yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 100'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.

– Avera Mengistu

Etiyopya'da 22 Ağustos 1986'da dünyaya gelen Avera Mengistu, 5 yaşındayken ailesiyle İsrail'e göç etti. Mengistu'nun ailesi Askalan kentine yerleşti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha'nın verdiği bilgiye göre, Mengistu, 7 Eylül 2014'te İsrail ile Gazze'nin kuzeyindeki tel örgüleri aşarak Gazze'ye girdi. Daha sonra kendisinden haber alınamadı.

Mengistu'nun akli dengesinin bozuk olduğunu söyleyen ailesi, bu nedenle Mart 2013'te askerlikten terhis edildiğini ifade ediyor.

Mengistu'nun ailesi İsrail hükümetini, birçok kez oğullarını kasıtlı olarak ihmal etmek, siyahi ve Etiyopya kökenli olduğu için ırkçı nedenlerle iadesini talep etmemekle suçladı.

Kassam Tugayları, Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in alıkonulanlara ilişkin ara bulucular üzerinden kendileriyle yaptığı görüşmelerde Mengistu'nun iadesini talep etmediğini belirtti.

– Hişam es-Seyyid

Filistin asıllı İsrail kimliği taşıdığı belirtilen Hişam es-Seyyid'in de Necef (Negev) Çölü'ndeki El-Hura köyü sakinlerinden olduğu ifade ediliyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha'nın verdiği bilgiye göre, Seyyid, 10 Nisan 2015'te İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki tel örgülerde bulduğu bir açıklıktan Gazze'ye girdi. Seyyid'den o zamandan bu yana haber alınamadı.

İsrail içindeki Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Seyyid, lise eğitiminin ardından Ağustos 2008'de İsrail ordusunda gönüllü askerliğe başladı. Ancak Kasım 2008'de "hizmete uygun olmadığı" gerekçesiyle askerlikten terhis edildi.