Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa'da iddialı

KASTAMONU (AA) – Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak istediklerini söyledi.

Bıyıklı, AA muhabirine, geçen hafta Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Karşılaşmada iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Maçın büyük bölümü bizim üstünlüğümüzle devam etti. Farkı zaman zaman açtık ama maç hiç hak etmediğimiz şekilde berabere sonuçlandı. Bu maçın hakkı beraberlik değil bizim galibiyetimizdi." dedi.

Hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Bıyıklı, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için teknik heyetimiz sporcularımız elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Gruptan çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.