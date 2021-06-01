Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü İnci, sezonu iki kupayla kapatmaktan memnun:

KASTAMONU (AA) – Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Serkan İnci, Kastamonu'ya ilk Türkiye Kupasını getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İnci, AA muhabirine, 2020-2021 sezonunun zorlu geçtiğini söyledi.

Sezonu iki kupayla kapatmasını bildiklerini dile getiren İnci, "Mayıs ayının son haftasında Süper Lig kupasını aldığımızda, iki kupayla sezonu bitirmek istediğimizi söylemiştik. İzmir Büyükşehir Belediyesi karşısında finalde 31-25 galip gelerek kupayı aldık. Türkiye Kupasını da alarak iki kupayla sezonu tamamladık. İki kupayı da evimize getirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor tarihinde Türkiye Kupasının hiç kazanılmadığını belirten İnci, "Kastamonu, hentbolda söz sahibi illerden biri ama tarihinde Türkiye Kupası bulunmuyordu. Bu sezon ilk kez Türkiye Kupasını alarak yeni bir ilke imza attık. Böyle bir süreçte takımın başında bulunduğum için mutluyum." dedi.

İnci, takım olarak kendilerine inanan ve güvenen herkese kulübü, şahsı ve ekip arkadaşları adına teşekkür etti.