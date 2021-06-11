Kastamonu'da 4 gün süren “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü” sona erdi

KASTAMONU (AA) – Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle 8 Haziran'da İnebolu ilçesinden yürüyüşe katılanların 95 kilometrelik güzergahı Kastamonu'da sona erdi. Yürüyüşü tamamlayan 60 kişi Kastamonu merkezdeki Kışla Parkı'nda karşılandı.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü ve motosiklet kulübü üyelerinin de araçlarıyla katıldığı programda ellerine Türk Bayraklarını alan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, burada düzenlenen programda, 4 gün önce başlayan yürüyüşün bugün sona erdiğini söyledi.

Baydaş, "Bu yol, milli mücadele azmi ve heyecanının millette nasıl uyandığını gösteren en güzel örneklerden bir tanesidir." dedi.

Yürüyüşün artık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak benzeri etkinlikleri Sarıkamış'ta yapıyoruz. Benzeri etkinliği Çanakkale'de 57. Alay Yürüyüşü'nde yapıyoruz. Benzeri etkinliği Afyonkarahisar'da savaşın mihenk taşı olan Zafer Tepe'de yapıyoruz. Bu yıldan itibaren burada Atatürk ve İstiklal Yolu'nda yapıyoruz. Bu etkinlikleri yapmaktaki kastımız devlet tarihimizin dönüm noktası olan anların yaşatılması ve o anın ne demek olduğunu gelecek nesillere aktarılmasını ağlamaktır. Ecdadın izinden gideceğiz, onların açtığı yoldan devam edeceğiz. O ruhu, o heyecanı aşk ve şevkle gelecek nesillere aktaracağız. Gençlerimizin heyecanı ile geleceğe yürüyeceğiz."

Vali Avni Çakır ise bu yürüyüşün amacının atalarımızın hangi zor şartlarda vatanın savunması noktasına nasıl bir direnç gösterdiğini, hangi zorluklarla bu toprakları vatan yaptığını göstermek olduğunu söyledi.

İstiklal yolunun geniş bir coğrafyayı kapsadığını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Bu yol İnebolu'dan başladı ama cephaneler Kürelilerin, Seydilerlilerin, Kastamonuluların, buradan da Çankırılı dostlarımızın omuzlarında taşındı. Belli bir olgunlaşma sürecinden sonra bu yürüyüşü Kastamonu üzerinden Çankırı ve Ankara vasıtasıyla Sakarya'ya, Çanakkale'ye oradan da İzmir'e kadar ulaştırmak olmalı. Kurtuluş Savaşı 81 ilimizin her karış toprağındaki vatan evlatlarının özverisi ile kazanıldı. Kastamonulu büyüklerimiz de lojistik destek noktasında üzerine düşeni müthiş bir özveri ile yaptı ve aziz Türk milletinin hayranlığını kazandılar."

Konuşmaların ardından en genç ve en yaşlı yürüyüşçüye Çakır ve Baydaş tarafından hediye takdim edildi.

"Milli Mücadelede Kastamonu" konulu konserin ardından düzenlenen Esat Kabaklı konseri ile program sona erdi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve vatandaşlar katıldı.