Kastamonu'da dolu tarım alanlarında zarara yol açtı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da dolu, tarım alanları ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu.

Kastamonu İnebolu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fındık büyüklüğündeki dolu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Merkeze bağlı Yürekveren köyü sakinlerinden Hasan Kahyaoğlu AA muhabirine, dolunun bölgede tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Köylerde çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğunu ifade eden Kahyaoğlu, "Köylerimizde elma, armut, erik, kiraz yetiştiriliyor. Bunun dışında bahçelerde çeşitli sebzeler ekiliyor. Dolu yağışı meyve ağaçlarımız ile bahçelerimizdeki domates ve biberlere zarar verdi." dedi.