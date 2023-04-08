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8 Nisan 2023
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Kastamonu’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri yırtıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kastamonu’da kent merkezinde çeşitli yerlerde bulunan billboardlardaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sana söz” afişleri kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, afişlerin yırtılmasına tepki göstererek, “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun billboardlara çıkardığımız afişleri yırtılıyor. Kastamonu Valiliği’ni sorumluları açığa çıkarmaya davet ediyorum. Hiçbir şey milletin değişim arzusunun önüne geçemez. Biz milletimiz ile kucaklaşmaya, barış ve huzurun dilini konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP’nin afişlerinin yanında bulunan diğer afişlere zarar verilmediği görüldü.

 

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